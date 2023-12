Molestias en la rodilla no detienen a Julius Randle

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Más allá de estadísticas y resultados, si algo ha demostrado Julius Randle desde que llegó a los Knicks es que su compromiso es pleno. En pista, aunque no le estén saliendo las cosas, insiste sin descanso. Fuera de ella, si hay algún tipo de molestia o problema físico, este tiene que ser infranqueable para que no le veamos también sobre el parqué. El año pasado jugó con el tobillo maltrecho, mientras que en el presente lo está haciendo con un dolor persistente en la rodilla.

Según informa Stefan Bondy de The New York Post, el jugador interior de New York lleva un tiempo arrastrando molestias en la articulación, lo cual no le ha impedido disputar los 19 partidos del presente curso, después de aparecer en 77 de los 82 del año pasado. Con tal dedicación, Tom Thibodeau no puede sino elogiar a su pupilo.

«Una casi llega a esperar siempre eso de él. Si puede jugar, lo hará. Y eso me encanta de él. Quería jugar y calentó pronto para ver cómo se sentía. Luego se reunió con el personal médico. Julius siempre te da lo que tiene. No se toma días libres», comenta el head coach de los neoyorquinos.

Pese a las mencionadas complicaciones físicas, Randle está volviendo a hacer una muy buena campaña con un promedio de 20,4 puntos, 10,2 rebotes y 5,5 asistencias por noche. Cuestionado por el hecho de no estar al cien por cien y que incluso rechazara descansar cuando el equipo le instó a ello, así explica su mentalidad en la cancha.

«Jugaré todo el tiempo. Creo que más bien es que nos encanta jugar. En realidad, no se trata de gestión de carga. Nos encanta jugar baloncesto. A mí personalmente me encanta jugar baloncesto, así que si puedo jugar, lo haré», sentencia.