Moisés Salcé sostiene: “En esta época está reinando la mediocridad y no se valora tanto el talento”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Moisés Salcé se mostró preocupado por la situación que se está presentando en los medios, ya que sostuvo que en esta época está reinando la mediocridad y se está dejando a un lado el talento.

“Yo pienso que en esta época está reinando la mediocridad, el sonido, el mundo está al revés, se celebra lo negativo como positivo, porque lo que antes era malo, ahora es bueno y el que defiende lo bueno, en este tiempo está mal”, agregó Salcé en la conversación con END.

Dijo que muchas veces cuando se va en contra de una “corriente” de personas que dan esto como positivo, te catalogan como un “busca sonido” sonido por simplemente hacer críticas a panoramas que sin lugar a dudas denigran la sociedad.

Salcé lamentó que haya jóvenes que aunque siempre le dejan mensajes positivos y han mostrado sus ganas de llegar a su nivel, no tienen la oportunidad de desenvolverse en los medios por la falta de oportunidades que existe en el país.

“Me da mucha pena ver cuántos jóvenes están en sus casas, preparados con todo el talento, pero con la falta de oportunidades que existe hoy en día, a diferencia de Telemicro que sí ha creído en la juventud”, dijo.

Al ser considerado por algunos como uno de los más actualizados, hay cosas que no comparte y le han generado mucha preocupación, una de esas es la mediocridad que se exhibe en los medios.

“Mucha gente me cataloga como que soy sensible y que no acepto críticas. Yo de verdad valoro mucho las críticas, porque las constructivas te hacen crecer, pero no las que vengan con el objetivo de simplemente dañar, de no aportar, ni reconocer”, añadió.

Salcé puntualizó que así como se critica lo malo, por un ejercicio periodístico ético, también deben valorar el buen trabajo que está haciendo la persona que se desenvuelve en los medios.

“Siento que más que sensible, soy muy real. Yo no voy a vender el papel que muchos venden de que la figura pública tiene que estar dispuesto o estar preparado para aceptar todo y que no le duela, somos seres humanos todos, nos corre sangre”, enfatizó.

Relacionado