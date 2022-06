Moisés Salcé: Lo único que quiero es que lo que se diga de mí sea verdad

Comparte esta noticia

Ha mostrado su preocupación por la falta de oportunidad de algunos jóvenes en la carrera, así como se resalta lo malo por encima de las cosas buenas que se hacen. Sus compañeros de labor lo valoran como un joven “muy preparado, disciplinado, buen compañero. Además, muy acucioso y muy profesional”.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El relevo comunicacional es una realidad que está rompiendo con todos los esquemas impuestos por una generación que, por demás, ha dejado un trabajo sólido y respetado a nivel de los medios, sirviendo muchas veces de puente para el transitar de nuevas y emergentes figuras.

Ese es el caso del joven comunicador, Moisés Salcé, el cual está escalando sobre todas las cosas, las escalinatas del éxito tras realizar un trabajo excelente en las plataformas donde se ha podido desenvolver, siendo tomado en cuenta para poder entrevistar a grandes e importantes figuras, dándole un plus a su carrera profesional.

Periodista Summa Cum Laude egresado de la escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santo Domingo, donde a pesar de tener en mente otras carreras, siempre demostró su pasión por trabajar en los medios, destacándose como estudiante sobresaliente.

“Lo que más despertó en mí, la pasión por la comunicación fue ver desde mi hogar programas nacionales e internacionales donde pude ver figuras que conectaban con la gente, y yo decía, algún día quiero estar ahí”, dijo a END.

La preocupación que externa Moisés Salcé es clara, ya que en estos tiempos la mediocridad a tomado un giro inesperado, ya que lo malo es bueno y lo bueno es malo; además, enfatiza la falta de oportunidades que los jóvenes que estudian comunicación, le externan a diario, para poder desenvolverse en el área.

Pero también, a los constantes ataques que ha venido recibiendo por su posición como periodista y comunicador, a la hora de emitir algún comentario o hacer referencia a sus exclusivos anuncios, pero a su vez, quiere que se pueda también mencionar las cosas positivas que este hace.

“Lo único que quiero es que lo que se diga de mí sea verdad, porque es fácil tú acabar con la moral y trayectoria de una persona en un minuto”, agregó Salcé.

Sus inicios

La oportunidad de estar en los medios la logró a nivel internacional, gracias al programa matutino de Univisión, Despierta América, luego de este lanzarse a una aventura que le cambió su vida profesional, poniéndolo en el ojo público, en el momento menos pensado.

“En Despierta América hubo un segmento donde celebraban el aniversario del programa, y colocaron el correo de la productora ejecutiva (…) Esperé al otro día para escribir el correo completo, cuando lo logro tener, le escribo como un televidente más… Esa misma noche me respondieron y me dijeron que iba en Acción de Gracias, con todos los gastos pagos, yo me emocioné por completo”, añadió Salcé.

Esa experiencia que vivió al ir, fue única ya que junto a los demás seleccionaron transmitieron como presentadores invitados, las cuatro horas de Despierta América, teniendo la oportunidad de conversar con figuras como Don Francisco, Ismael Cala, entre otros.

Tras terminar ese programa, Salcé se acercó a la productora, para externarle su interés de ser corresponsal, a lo que recibió como respuesta un No, pero eso no generó que se paralice su sueño, tomando una iniciativa que dio una entrada total al staff de Despierta América.

Al morir Juan Gabriel, el cantante mexicano Pablo Montero, venía al país para dar un concierto, esta fue la oportunidad para poder dar una primicia, por el lazo que unían a los dos artistas. Informó a la productora, y ella le dijo que “si lograba a hacer la entrevista que se la mandara”.

Moisés puso manos a la obra, y como buen dominicano salió a buscar su exclusiva, fue al aeropuerto y de ahí al Hotel Barceló Santo Domingo, con quien junto a su equipo esperó por horas al artista hasta que se dio.

“Cuando hicieron la transmisión especial de los funerales de Juan Gabriel, mi entrevista fue uno de los materiales que se lanzó, y yo me sentí tan orgulloso de que mi primer trabajo se tomara en cuenta”, después de ese momento, Moisés Salcé comenzó su historia como corresponsal de esta importante cadena de TV hispana en Estados Unidos.

Hasta el momento tiene seis años, realizando todo tipo de coberturas de grandes eventos como el Festival Presidente, conciertos de grandes artistas nacionales e internacionales y entrevistas importantes.

Otros medios

Tras esta oportunidad, conoce a Zumaya Cordero, directora de Caribbean Cinemas, y es contratado para pertenecer al proyecto “Conexión Especial”, junto a Kenny Valdez que se transmitía a tras de Caribbean TV, pero ese mismo año recibe una propuesta de parte de Medios Telemicro, para ser presentador y productor en la nueva temporada del programa “Versión Original”.

Ingreso a Telemicro

Agradece que Leonardo Villalobos, diera con su nombre al momento de buscar quien completaría el staff del programa juvenil en Telemicro, siendo seleccionado por el mismo Gómez Díaz.

“Leonardo Villalobos es una persona que admiro y respeto mucho porque fue una de las personas que también creyó en mí en el momento se barajó mi nombre para ingresar al Grupo de Medios Telemicro”, agregó al momento de expresar sus sentimientos a END.

Al momento del equipo reunirse, para buscar el complemento para esta nueva temporada de “Versión Original”, uno de los nombres que estaban en la mesa fue el de Moisés Salcé, siendo el seleccionado para ser el presentador y también productor del espacio.

“El equipo estaba ya formado, y sólo faltaba un hombre. Y me dijeron que el señor Gómez, había visto mi trabajo en Univisión, en Despierta América, y preguntó si vivía en el país o en Miami, y Leonardo Villalobos, que el vive aquí y que sería bueno para trabajar en el proyecto, y de inmediato me mandó a buscar”, sostuvo emocionado al recordar ese momento.

De inmediato fue contactado por el equipo de Telemicro, donde pudo conocer a Juan Ramón Gómez Díaz y a Leonardo Villalobos, quedando desde ese momento oficialmente dentro del staff de “Versión Original”, grabando desde el martes de esa misma semana.

“Desde ese momento, llevo tres años en un programa líder en audiencia dentro de su franja horaria, domingos a las 11:00 am de la mañana, superando programas emblemáticos como la lucha libre, que siempre ha sido uno de los más vistos, eso me hace sentir orgulloso”, manifestó.

Desde esa plataforma, Salcé ha seguido teniendo notoriedad siendo un personaje importante en la opinión pública ya que con sus comentarios ha generado muchas polémicas, teniendo buenos aciertos, pero a su vez teniendo a mucho bajo su asecho para cuando meta la pata.

Ha podido ser rostro de importantes coberturas y ha entrevistado buenos artistas dentro de su tiempo en Telemicro, pero al llegar la pandemia a este joven le llegó la oportunidad de ingresar a De Extremo a Extremo, en un momento donde el canal había tomado otro rumbo por la situación de la Covid 19.

Allí todavía sigue trabajando con todo el equipo de este programa, bajo la producción de Eriko Zapata y compartiendo escena con Caroline Aquino, Nahiony Reyes, Alex Macias, Jary Ramírez, Jessica Pereira, Jenny Blanco, entre otras figuras, sirviendo esta como otra oportunidad para su crecimiento continúo.

“Yo no tengo como pagarle la confianza y la deferencia que ha tenido el señor Juan Ramón Gómez Díaz y toda su familia, la gerencia del canal conmigo, porque en poco tiempo me han brindado una proyección y confianza en mi trabajo, tras los resultados que le he dado”, aseveró Salcé agradecido por esta oportunidad.

Trabajador incansable

Cuando hay que trabajar, Moisés Salcé siempre está listo para la batalla ya que en cada lugar donde se encuentra trata de llevar un trabajo impecable y con calidad.

Y es que, aunque es muy joven, su compromiso es con la gente tratando de ser siempre lo más objetivo en lo que hace, y el como lo hace; eso ha generado que tenga miles de frentes, ya que ha tenido la oportunidad de dar a conocer muchas noticias que han trascendido.

“Yo pongo siempre como prioridad mi trabajo, los resultados de mi trabajo”, aseveró.

Salcé lamentó que haya jóvenes que, aunque siempre le dejan mensajes positivos y han mostrado sus ganas de llegar a su nivel, no tienen la oportunidad de desenvolverse en los medios por la falta de oportunidades que existe en el país.

“Me da mucha pena ver cuántos jóvenes están en sus casas, preparados con todo el talento, pero con la falta de oportunidades que existe hoy en día, a diferencia de Telemicro que ha sí ha creído en la juventud”, dijo.

La mediocridad en los medios

A pesar de ser uno de los comunicadores que hasta el momento es considerado como uno de los más actualizados, hay cosas que no comparte y le han generado mucha procupación, una de esas es la mediocridad que se exhibe en los medios.

“Yo pienso que en esta época está reinando la mediocridad, el sonido, el mundo está al revés, se celebra lo negativo como positivo, porque lo que antes era malo, ahora es bueno y el que defiende lo bueno, en este tiempo está mal”, agregó Salcé en la conversación con END.

Dijo que muchas veces cuando se va en contra de una “corriente” de personas que dan esto como positivo, te catalogan como un busca sonido por simplemente hace críticas a panoramas que sin lugar a dudas denigran la sociedad.

“Mucha gente me cataloga como que soy sensible, y que no acepto críticas. Yo de verdad valoro mucho las críticas, porque las constructivas te hacen crecer, pero no las que vengan con el objetivo de simplemente dañar, de no aportar, ni reconocer”, añadió.

Salcé puntualizó que, así como se critica lo malo, por un ejercicio periodístico ético, también deben valorar el buen trabajo que está haciendo la persona que se desenvuelve en los medios.

“Siento que más que sensible, soy muy real. Yo no voy a vender el papel que muchos venden de que la figura pública tiene que estar dispuesto o estar preparado para aceptar todo y que no le duela, somos seres humanos todos, nos corre sangre”, enfatizó.

Dijo que ha tenido momento que como periodista le ha tocado criticar a otros, pero tiene bien claro que al final de jornada hay críticas que pueden generar molestias y hasta problemas ya que hay personas que no han sabido manejar los momentos y pueden buscar la forma hasta de destruir, “hay que ser coherentes”.

“En nuestro país haces muchas cosas buenas y porque periodistas la resaltan (…) pero si haces algo o dices una información que despierta el morbo, trae la controversia, un dime y diretes en las redes, eso es lo que genera titulares”, sostuvo.

Agregó que, “Entonces, qué estamos construyendo, a qué le damos importancia (…) Las entrevista que he realizado no se han replicado, ahora los comentarios que realizado sí”.

Valoraciones

Como pertenece al Grupo Telemicro, Moises Salcé trabaja de manera diaria, y pasa la gran parte de su tiempo en la planta televisora, en su cotidianidad es bueno resaltar el compañerismo que este amena a la hora de trabajar.

Por esa razón, su entorno laboral lo ha valorado como un joven ejemplar y trabajador, que ha buscado ser un relevo bien representado y que ha sabido romper con todos los esquemas y paradigmas, dándose a destacar en los escenarios en los cuales se ha visto.

“Moisés es de esos jóvenes talentos del momento, muy preparado, disciplinado, buen compañero. Además, muy acucioso y muy profesional. Incansable y muy actualizado en el trabajo”, así lo catalogó el periodista Johnny Vásquez, como también sus demás compañeros ha visto el crecimiento profesional que ha tenido.

