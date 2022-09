Moisés Salcé en respuesta a la advertencia de Yailin: “Siempre hablé bien de ella y de su relación”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Después de dar a conocer la tarde de este miércoles, que recibió una orden de advertencia de parte del equipo legal de la exponente urbana Georgina Lulú Guillermo Díaz, conocida como Yailin La Más Viral, el comunicador Moisés Salcé manifestó su sorpresa ante esta acción, ya que desde siempre ha sido uno de los que más ha defendido y estado a favor de la cantante.

Al ser contactado por El Nuevo Diario, el presentador de “De extremo a extremo”, dijo que al momento de recibir el acto, se reunió de inmediato con su equipo legal para asesorarse y estos le dejaron claro de que no es una demanda, sino una advertencia.

“Esta mañana recibo la llamada de parte del equipo legal de ella, encabezado por Andrés Toribio, poniéndome en conocimiento de este acto de advertencia y me lo entregaron. Cuando lo hacen, comienzo a buscar asesoría de mi equipo legal y me explican que no es una demanda sino una advertencia”, explicó.

Salcé dijo que cuando leyó la misiva se impresionó, ya que ha sido de los pocos que han tenido la oportunidad de hacer comentarios a favor y en defensa de su relación con el puertorriqueño Anuel AA.

“Al leer esto (el acto), me impresiona porque yo fui uno de los que hace meses, los que me han dado seguimiento saben, he defendido esa relación, he hablado muy bien de ella y nunca ha sido mi intensión dañarla, ni nada que tenga que ver con la carrera de ella, pero son cosas que pasan”, expresó.

Moisés Salcé agregó, que los que están trabajando en este medio deben estar preparados para cuando “las figuras públicas” se molesten o se sientan mal por algún comentario, de tomar acciones que los mismos entiendan.

“Por mi parte, soy un profesional que le toca hablar de los temas que son noticias a diario y de las personas que son parte de esas noticias y si ella (Yailin), genera noticias en el día yo tengo que simplemente acatar una directriz de producción”, añadió.

Aseveró que si por su persona fuera que tuviera que elegir los temas o personas para hablar, ella no fuera una de su elección, pero si como profesional está en el deber de hacerlo.

