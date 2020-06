Moisés Alou afirma no tiene intención de regresar a Lidom

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Moisés Alou es un hombre recto y con palabras firmes. Esta vez no es la excepción.

El exgerente del Clásico Mundial de Béisbol por República Dominicana y exgerente de los Leones del Escogido reveló a El Nuevo Diario que se alejó totalmente del béisbol dominicano.

“No pienso volver a gerencial ni al Escogido ni algún otro equipo en Lidom”, su respuesta no pudo ser más escueta y rotunda, al ser cuestionado sobre si en algún momento ha pensado en regresar al pasatiempo nacional.

“Cumplí mi ciclo en Lidom”, narró Moisés a este reportero vía telefónica. “Ahora mi tiempo es para dedicarlo a la familia, principalmente a mi hija de nueve años, aunque tengo otros, que son adultos ya, pero es tiempo para dedicarlo a ella”, agregó.

Moisés renunció a la gerencia roja en febrero del 2018, luego de haber ganado varias coronas con los escarlatas.

Bajo la gerencia de Moisés los Leones ganaron en las temporadas del 2009-10 con Kent Oberkfell como dirigente ante los Gigantes del Cibao; 2011-12, con Oberkfell ante las Águilas Cibaeñas; 2012-13, con Audo Vicente sobre las Águilas; 2015-16 con su hermano Luis Rojas, ante los Tigres del Licey.

Tras la salida de Moisés, el equipo rojo no ha podido llegar a la final. Sin embargo, en la temporada 2018-2019, el equipo llegó en tercero en la vuelta regular, la misma posición en la temporada pasada. Ambas temporadas se han metido al round robin, bajo la tutela del pupilo de Moisés, José Gómez. Este irá a su tercera campaña con los rojos como mandamás de operaciones de béisbol.

“Imagínate, William, yo no acepté ser dirigente de Grandes Ligas que me lo propusieron. Me propusieron entrevistarme para gerente, no darme el cargo de gerente (aclara), y también rechacé la entrevista, menos volveré a gerencial en la Liga Dominicana de Béisbol”, dijo Moisés, sin menospreciar la calidad del torneo otoño-invernal.

“No quiero piensen mal, es que ya es una etapa superada”, añade Mou, quien también ha dicho que no regresará a la gerencia del equipo dominicano para un próximo evento del Clásico Mundial de Béisbol.

