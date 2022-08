Modric: “Hemos hecho buena pretemporada y espero que lo demostremos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, se mostró confiado con las posibilidades de su equipo de cara a la Supercopa de Europa de este miércoles en Helsinki (Finlandia) frente al Eintracht de Fráncfort, ya que considera que han hecho una “buena pretemporada” y espera que sus palabras sean demostradas en “el terreno de juego”.

“Ha sido un camino difícil, pero al mismo tiempo muy bonito. Estamos con muchas ganas del partido de mañana. Es el primer trofeo de la temporada, tenemos ganas de que empiece el partido, lo vamos a dar todo. Hemos hecho una buena pretemporada y espero que lo demostremos en el partido”, dijo en rueda de prensa, en Helsinki.

“Es muy importante para nosotros empezar la temporada con un título. Recuerdo la derrota contra el Atlético… pero estamos aquí para ganar y empezar de la mejor manera”, añadió.

“Tenemos muy buena plantilla, estamos preparados para hacer una buena temporada. Vamos a darlo todo, como cada año, y a ver dónde llegamos a final de temporada. Para estar a este nivel tienes que trabajar y dedicarte mucho a esta profesión en el campo y también fuera. Es lo que estamos haciendo”, amplió.

Un Luka Modric que cumple 37 años justo dentro de un mes, que con 36 fue pieza fundamental en los tres títulos logrados por el Real Madrid la pasada campaña -Supercopa de España, LaLiga Santander y Liga de Campeones- y que aún se ve con fuerzas para seguir en la élite.

“No veo nada distinto este año, siempre he dicho que la edad no importa, importa lo que haces en el campo y eso es lo más importante. No hay que mirar la edad, me siento muy bien jugando, hablo con el míster todos los días, pero no hemos hablado de lo que voy a jugar”, dijo al ser preguntado sobre si el hecho de que el Mundial sea en noviembre cambia sus planes para poder llegar más descansado.

“El míster sabe que me gusta jugar, me siento bien jugando, quiero dar lo máximo al equipo en todos los aspectos. Un Mundial a mitad de temporada no cambia nada, tengo que estar preparado, entrenar bien y estar a disposición del míster”, completó.

Un Modric que compareció en rueda de prensa junto a Ancelotti y Benzema, al que ensalzó. “No es solo por lo que ha hecho ahora. Me acuerdo de que cuando llegué aquí no lo conocía tanto, pero empiezas a entrenar con él y ves que es un jugador único, diferente, un talento impresionante. Me alegro de que ahora todo el mundo reconoce lo que yo sabía mucho tiempo, valoró.

“De él cogería los goles que a mí me faltan y él tiene de sobra”, bromeó para finalizar su intervención.

Relacionado