Modifican artículo Código Penal para castigar corrupción hasta 20 años después de cometida

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comisión bicameral apoderada para el estudio del Código Penal modificó un artículo de la pieza para elevar de 10 a 20 años el tiempo en el que se puede perseguir y castigar la corrupción después de cometida.

Esta decisión se tomó durante el retiro en el que participó la comisión el pasado fin de semana. La información la confirmó el miembro del equipo, diputado Eugenio Cedeño, al explicar que la Constitución permite perseguir crímenes hasta un limite de 10 años después de cometidos, pero la misma Carta Magna faculta a los legisladores para aumentar este tiempo si lo consideran necesario.

En ese sentido, Cedeño expuso que hasta 20 años después de cometerse actos de corrupción, cualquier ciudadano o institución puede presentar instancias con pruebas para lograr el arresto de los funcionarios que pudieran incurrir en actos ilícitos durante sus funciones estatales.

Con esta información, Cedeño desmiente a la senadora Faride Raful, también miembro de la comisión, quien utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que el equipo decidió eliminar la imprescriptibilidad de la corrupción.

Aunque el diputado Cedeño valoró la decisión mayoritaria de la comisión, expresó que este aumento del límite de tiempo “no servirá de nada” si no existe la voluntad del Ministerio Público para perseguir los delitos por corrupción.

“El tema de la prescripción y sus años poco importa. Lo que importa es la acción del Ministerio Público”, argumentó el congresista que participó en el retiro de los legisladores efectuado en un hotel de La Romana.

El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) continuó afirmando que si el Ministerio Público no actúa aún en los 10 años de persecución que establece la Constitución o si los ciudadanos no presentan instancias en este tiempo, es porque “el crimen en cuestión no genera interés para ser castigado”.

Cedeño sostuvo también que algunas penas por delitos de corrupción fueron endurecida y aunque no reveló los años de los aumentos ni los ilícitos en especifico, manifestó que cuando el informe del Código Penal se presente en el hemiciclo se podrán conocer todas las modificaciones propuestas por la comisión.

