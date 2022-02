Modesto Guzmán a quienes no lo ven: “Soy político de los pies a la cabeza, nunca busco protagonismos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ex director general del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Modesto Guzmán, informó este domingo que siempre ha sido un político “de los pies a la cabeza” y que nunca está buscando obtener protagonismos en el ejercicio de la política.

“A mis correligionarios que me dicen ue no me ven, les cuento que soy un político de los pies a la cabeza, lo elegí por desición personal”, dice parte del mensaje de Guzmán, acompañado de una foto junto al extinto líder reformista Joaquín Balaguer.

Asimismo, el ex funcionario continuó diciendo que “nunca he sido de primerísimas filas y protagonismos, pero sí un aficionado del laborantismo político y eficiente, y de resultados. Mi plataforma es el balaguerismo, sepan sin ninguna duda que estaremos presentes en las próximas jornadas a por venir, con el entusiamo de siempre”.

