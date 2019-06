Modelo venezolana: “si tuviera la oportunidad de cambiar algo en Venezuela sería el presidente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La modelo y presentadora del programa dominical Aquí se habla español, Elizabeth Sinaí Elitop, dijo que si estuviera en sus manos cambiarle algo a su natal Venezuela sería el actual presidente del país, Nicolás Maduro.

“Obviamente cambiaría al presidente, porque al venezolano le gusta luchar, es bien carismático, le gusta ayudar y hemos perdido un poco eso por la situación que se tiene en el país, eso se ha perdido por la tristeza que hay en el ambiente, lo que no es gracioso, ni agradable”, expuso Sinaí en referencia al presidente Maduro, en entrevista para Bajo el Lente que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV y que conduce y produce Willy González.

Manifestó que si tuviese la oportunidad barrería todo lo que tiene que ver con el Gobierno actual y colocaría personas capacitadas que tuviesen como objetivo sacar el país adelante.

La venezolana radicada en Santo Domingo dejó entrever claramente su apoyo a Juan Guaidó e imploró a Dios para que el nativo de la Guaira pueda asumir los destinos del país de forma regular.

Sinaí invitó a leer la Biblia en el entendido de que las sagradas escrituras siempre darán un mensaje nuevo con todo y leer el mismo capítulo siempre, al tiempo de confesarse muy agradecida de todo lo que Dios ha hecho con su vida.

“Yo le quiero dejar un mensaje a todas las personas, que esto no se trata de las cosas físicas, y que la preparación es muy importante para cumplir sus metas, yo no me detengo en las apariencias porque tengo lo más significativo que es la gracia de Dios”, puntualizó la presentadora de televisión.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 36:23

