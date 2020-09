Moca FC explica su ausencia del torneo de la LDF 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mediante un comunicado publicado en las redes sociales, el Moca Fútbol Club, informó este viernes que no participará en el torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 2020, que está pautado para iniciar el próximo 9 de octubre.

“Por este medio queremos informar que nuestro equipo Moca FC no estará participando en el torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), que iniciará el 9 de octubre 2020”, expresa el comunicado en el cual explican las razones de esta decisión.

“Moca FC en estos momentos no está completo, ya que nuestros jugadores y dirigente se marcharon a su país de origen por el problema del COVID-19, además de que no tendríamos el tiempo que se necesita para preparar un equipo del nivel que requiere nuestra fanaticada y patrocinadores. Por tales razones, el Moca FC prefirió no participar en el corto torneo de dos meses que tiene la LDF”, explica la organización deportiva.

En la misiva, el club reiteró su objetivo y compromiso con su fanaticada, de participar con el nivel que le caracteriza en la temporada 2021 de la LDF.

En el torneo constará de ocho equipos divididos en la Zona Sur y Zonas Norte.

En la Zona Sur estarán el Club Atlético Pantoja, O&M FC, Atlético San Cristóbal y Delfines del Este. La Zona Norte contará con Cibao FC, Atlético Vega Real, Atlántico FC y Jarabacoa FC.