Mo Farah no podrá disputar el maratón de Londres por una lesión de cadera

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El atleta británico Mo Farah, cuádruple campeón olímpico, no competirá en el maratón de Londres que se disputará este domingo a causa de una lesión de cadera.

“En los últimos diez días he sentido un dolor en la cadera derecha y pese a que me he sometido a un intenso tratamiento y he hecho todo lo posible por estar en la línea de salida, no he mejorado lo suficiente para poder competir”, señaló Farah a través d`e un comunicado

Farah, que cumplió 39 años el pasado mes de marzo, no pudo ocultar su decepción por no poder participar en una prueba que había estado preparando a conciencia en los últimos meses.

“He estado entrenando muy duro durante los últimos meses y había vuelto a estar en forma. Me sentía optimista con la posibilidad de poder realizar una buena actuación en el maratón de Londres”, indicó Farah, que el pasado 4 de septiembre se impuso en la media maratón de Londres con un tiempo de 1h 01.49.

“Es realmente decepcionante tener que retirarme después de unos buenos meses y tras mi victoria en The Big Half -la media maratón de Londres-, pero también porque me encanta correr delante de mi público en Londres, que siempre nos da un apoyo increíble a todos los atletas”, añadió el atleta de origen somalí.

No obstante, Mo Farah, ganador de la medalla de oro en los 5.000 y 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, confía en poder competir el próximo año en el maratón londinense.

“Les deseo a todos los que participen el domingo una buena carrera y espero volver a estar ahí fuera con vosotros en abril de 2023”, concluyó el atleta británico.

