MLB: Terminación de los contratos de jugadores de ligas menores durante la pandemia del COVID-19

La semana pasada en la red social twitter, el cronista deportivo Héctor Gómez de ZDeportes, se hizo eco de una denuncia de un pelotero de liga menor que desde un punto de vista humanitario si se quiere, se quejaba por que su organización de MLB había dejado libre a veinte compañeros de equipo (terminación de contrato) en pleno auge de la pandemia del COVID-19.

De ahí que, a través del presente artículo pretendemos analizar si la actuación de la organización desde un punto de vista legal ha sido correcta o no.

El primer elemento que se debe resaltar es que el vínculo contractual del pelotero de liga menor y las organizaciones de MLB viene dado por el contrato uniforme de jugador de liga menor, que es suscrito por el pelotero y el club al cual pertenecen (en lo adelante “Contrato Uniforme”).

Conforme a dicho Contrato Uniforme, los jugadores de liga menor solo reciben una remuneración mensual durante los cinco meses de duración de la temporada, es decir, no reciben ingresos durante la temporada baja ni en los entrenamientos de primavera.

Ante la suspensión de los entrenamientos de primavera y la posposición del inicio de la temporada, que en el caso de las ligas menores estaba supuesta a iniciar el pasado 9 de abril, los jugadores quedaron en un escenario de incertidumbre bajo el cual técnicamente y conforme a la letra del contrato continuarían sin percibir ingresos mensuales hasta el inicio formal de la temporada.

Sin embargo, la MLB a mediados de marzo anunció un fondo de ayuda para evitar dicha situación, en virtud del cual los jugadores de ligas menores estarían recibiendo 400 dólares por semana hasta el 31 de mayo o hasta el inicio formal de la temporada regular de las menores.

Ahora bien, es bueno resaltar que la MLB no estaba obligada a hacer esto, pues el artículo XXIII del Contrato Uniforme establece que durante una emergencia nacional o suspensión de la temporada, el Comisionado de MLB tiene la facultad de suspender el contrato sin paga manteniéndose la vigencia del mismo con todos sus efectos hasta que cesen las causas que dieron origen a la suspensión.[i]

Conforme a dicha cláusula, la organización de MLB solo tendría que pagarle al jugador de liga menor, los juegos de temporada regular que se hayan disputado hasta el momento de la suspensión.

De manera que, al no existir una suspensión del Contrato Uniforme ya que el Comisionado de MLB no ejerció dicha facultad y los jugadores de ligas menores estar recibiendo una remuneración mensual inclusive hasta el inicio de la temporada, podemos afirmar que no existe impedimento legal alguno para que cualquier club pueda dejar libre a un jugador de liga menor en la actualidad, es decir, para terminar su contrato, ya que los efectos y vigencia del mismo se han mantenido sin variación a pesar de la emergencia nacional provocada por el COVID-19.

[i] El artículo XXIII del Contrato Uniforme establece textualmente lo siguiente: El Contrato Uniforme del Jugador de las Ligas Menores está sujeto a la legislación, regulaciones, órdenes ejecutivas u otras ordenes oficiales y demás acciones gubernamentales tanto federales como estatales actuales o que entren en efecto posteriormente, que pudieran afectar directa o indirectamente al Jugador o al Club. Además, este Contrato Uniforme del Jugador de las Ligas Menores está sujeto a la autoridad del Comisionado de suspender la operación de este Contrato Uniforme del Jugador de las Ligas Menores incluyendo el pago de remuneración al Jugador, durante cualquier emergencia nacional o cualquier cese o suspensión de juego en las Grandes Ligas. En el caso de que este Contrato Uniforme del Jugador de las Ligas Menores sea suspendido de acuerdo a los términos de este párrafo, el Jugador y el Club específicamente convienen que las disposiciones sobre la remuneración del Párrafo VII serán modificadas y la remuneración pagada al Jugador al nivel mensual señalada en el Párrafo VI se pagará solamente por la porción de la temporada de juegos de campeonato realmente jugada por el Jugador. Lo que es más, en el caso de que este Contrato Uniforme del Jugador de las Ligas Menores sea suspendido de acuerdo a los términos de este Párrafo XXIII, el Jugador y el Club también convienen específicamente que el derecho exclusivo del Club a los servicios del Jugador permanecerá en efecto y que este Contrato Uniforme del Jugador de las Ligas Menores continuará en plena vigencia y efecto durante el resto de su duración una vez que termine la suspensión”.

Por: Lic. Richard Martínez Amparo

