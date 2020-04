MLB tendrá temporada en 2020, pero no hay fecha de inicio

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- La temporada de Grandes Ligas este 2020 ha estado en el limbo desde que se anunció la suspensión temporal de esta por el brote de COVID-19 en Estados Unidos.

Con todo esto, MLB desde el principio ha estado considerando planes de contingencia para de alguna manera, llevar una temporada con cierta normalidad, cómo el Plan Arizona. Sin embargo, la temporada ha seguido en la duda sobre si se llevará acabo o no, pero de acuerdo con información de Jeff Passan de ESPN, dentro de las cúpulas de MLB la respuesta a la pregunta sobre si habrá béisbol o no es clara: Si habrá temporada.

Pero el menciona que los detalles son los que aún no se definen sobre la nueva temporada y que la única manera en la que esta no se llevaría acabo es si algo catastrófico ocurre con la epidemia del coronavirus y definitivamente no puede haber campaña 2020 de Grandes Ligas de ninguna manera sin exponer a los fans, jugadores y demás personas involucradas al virus.

Con varios estados del país listos para volver a la normalidad, esto no quiere decir que en éstos momentos sea seguro regresar a las calles ni mucho menos, por lo que depende de todos los ordenes de gobiernos llevar acabo los protocolos necesarios para que la contingencia ambiental termine lo antes posible, y así, regrese el béisbol.

— Jeff Passan (@JeffPassan) April 27, 2020