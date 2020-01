MLB tendrá la primera coach femenina, Gigantes contratan a Alyssa Nakken

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO.- Los Gigantes de San Francisco redondearon el cuerpo de instructores de su nuevo dirigente Gabe Kapler con la contratación de dos asistentes este jueves, incluyendo la ex jugadora de softbol de la Universidad de Sacramento State Alyssa Nakken, quien hará historia al convertirse en la primera mujer en asumir una posición de coach a nivel de Grandes Ligas.

Nakken obtuvo una maestría en administración deportiva de la Universidad de San Francisco tras graduarse de Sacramento State, donde jugó como primera base con el equipo de softbol y recibió varios reconocimientos. Nakken se unió a los Gigantes en 2014 como pasante en el departamento de operaciones de béisbol y actualmente supervisa las iniciativas de salud y bienestar de la organización.

Mark Hallberg, quien dirigió la sucursal de Clase-A Salem-Keizer el año pasado, también se une a los Gigantes, que arrancarán los entrenamientos primaverales con un total de 13 coaches. Es poco probable que Nakken y Hallberg vistan el uniforme de los Gigantes durante los juegos, ya que el equipo sólo podrá tener a siete instructores en el dugout.

“She’ll broaden the scope and perspective, and I applaud Gabe for doing this.” Alyssa Nakken’s college coach on Giants hiring first woman to an MLB coaching staff: https://t.co/AOnpadKEVF via @sfchronicle #sfgiants

— John Shea (@JohnSheaHey) January 16, 2020