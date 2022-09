MLB: ¿Quién es el mejor jugador dominicano de la historia?

Comparte esta noticia

Con motivo del Mes de la Herencia Hispánica, MLB.com presentará una serie de conversaciones debatiendo quiénes los mejores jugadores de varios países latinoamericanos. Primero en el orden: La República Dominicana.

Alyson Footer, editora/moderadora: Hoy vamos a debatir sobre quién es el mejor jugador de la República Dominicana. Eso incluye a todos, activos y retirados. Es una asignación casi injusta, dada la increíble cantidad de talento que ha salido de la isla a lo largo de los años. Hay cuatro miembros del Salón de la Fama: David Ortiz, Pedro Martínez, Juan Marichal y Vladimir Guerrero.

Y por supuesto, hay otro probable de Cooperstown, Albert Pujols, quien tiene que estar en la conversación, quizás de primero. Incluso es difícil saber dónde empezar. Voy a lanzar mi opinión: Pienso que tenemos que inclinarnos por Pedro, con Pujols justo detrás de él.

Anthony Castrovince, reportero/columnista: Yo también me inclino por Pedro, especialmente por su dominio en una época de tanta ofensiva. Sus números ajustados a la liga son sencillamente impresionantes. Entre 1997 y el 2003, cuando la ofensiva estaba en su pico, tuvo EFE+ de 213, ¡113% mejor que el promedio de la liga! Yo definitivamente creo que es él o Pujols cuando hablamos del mejor jugador de R.D.

Mark Feinsand, reportero ejecutivo: Estamos hablando de algunos de los mejores jugadores de la historia del béisbol, pero para mí, también se reduce a Pedro y Pujols. El dominio de Pedro no tuvo comparación durante su época, pero creo que me tengo que ir con Pujols. Incluso con algunos años mediocres en Anaheim, está a un paso de los 700 jonrones. Y si me pueden buscar a alguien con un trecho de 10 años mejor que las primeras 10 temporadas de Pujols en San Luis, soy todo oídos.

La gente habla de la primera década de Mike Trout y lo ponen en la conversación para mejor jugador de la historia. Bueno, los primeros 10 años de Pujols fueron mejores que los de Trout.

Footer: Y quizás más significativo tomando en cuenta lo clave que fue para aquellos Cardenales que ganaron dos Series Mundiales y participaron en varios playoffs. Trout no ha tenido la oportunidad de luchar por muchos banderines.

Feinsand: Además, Pujols jugó en una época en la que había sospechas sobre el uso de sustancias prohibidas alrededor de cada bateador de poder. Pero jamás escuchamos nada vinculado a Pujols.

Castrovince: Algo divertido sobre Pujols (que realmente no importa aquí, pero es interesante): Tiene un WAR de Baseball-Reference de 1.6 este año. Eso pone su bWAR de por vida en 101. Esta mágica campaña de despedida lo pone en el Club 100-WAR, que sólo tiene 32 miembros.

Feinsand: El impacto de Pedro en los Medias Rojas es innegable. No quiero sonar como si le estoy quitando méritos a Pedro. Es increíble. Para mí es el claro Nro. 2 de este ranking, ahí bien cerca de Pujols. También les doy crédito a jugadores que están todos los días en el terreno en comparación con los lanzadores abridores. Yo casi que preferiría dividir esto en mejor pitcher y mejor jugador de posición, en cuyo caso no habría argumentos contra estos dos.

David Venn, Editor Ejecutivo, LasMayores.com: Ésta es una tarea bien complicada. Pujols es el claro líder en WAR (Baseball-Reference) por más de 7.0 sobre su más cercano perseguidor, Adrián Beltré. Pero dejando eso al margen, me voy con Pujols porque es el líder de todos los tiempos entre los dominicanos en jonrones, carreras empujadas y otra cantidad de categorías ofensivas, en algunos casos por márgenes bien grandes. Pedro es segundo, bien cerca. Es sobre todo por lo que hizo en plena era de los esteroides (tres Cy Young, cinco títulos de EFE y cinco de EFE+, ¡con cinco de esos años por arriba de 200!) y otro sinnúmero de logros entre 1997 y el 2000.

Fue difícil, pero le doy una pequeña ventaja a Albert.

Castrovince: Pujols no producía un WAR de más de 0.3 en una temporada desde el 2016.

Feinsand: El OPS de Pujols durante sus primeros 10 años fue de 1.050. Terminó sobre 1.000 en ocho de esas campañas, y las dos veces en las que no alcanzó esa marca, quedó en .955 y .997. Una máquina.

Venn: Sí, terminar de esta manera definitivamente le da un empujón en esta conversación.

Footer: Supongo que mi argumento a favor de Pedro viene de lo intocable que era en sus mejores años. No es que estaba garantizada una victoria cada vez, pero casi. Es imposible, realmente, comparar a un lanzador con un jugador de posición. Realmente sería más fácil si dividiésemos esto en categorías y nombramos al mejor lanzador y al mejor bateador, pero en MLB.com nunca nos vamos por el camino fácil.

Castrovince: Sé que algunos lectores voltean los ojos con siglas como EFE+ y WAR, pero realmente son sólo formas de demostrar el peso histórico de las carreras de estos señores. Pujols es 30mo de todos los tiempos en WAR, y el único lanzador con al menos 2,500 innings lanzados y una EFE+ mejor que de Pedro (154) es Clayton Kershaw (156).

Feinsand: Hay que lanzarle también unas flores a Beltré. No iguala a Pujols (ni le llega cerca), pero si realmente dividiésemos este ejercicio, quedaría como el mejor infielder de la República Dominicana.

Venn: En general, Beltré ha sido criminalmente subestimado y fácilmente se puede perder entre tantos nombres. Para mí, es el Nro. 4 entre los dominicanos.

Castrovince: En términos de cómo construyó su legado realmente en la segunda mitad de su carrera, Beltré fue el anti-Pujols. Sus cuatro llamados al Juego de Estrellas fueron después de que cumplió 30 años. Ahora es un seguro Salón de la Fama, y eso la verdad es que nadie lo hubiese soñado antes de su temporada del 2010 en Boston. Allí fue que la trayectoria de su carrera empezó a ascender.

Footer: La verdad es que me pregunto si Albert hubiese continuado con ese declive de los últimos años y se hubiese quedado en los Angelinos, sin hacer lo que hizo este año – que ha sido impresionante, ¿pensaríamos que está tan por encima de Pedro?

Castrovince: Sí, absolutamente. Esos años perdidos en Anaheim le hacen daño. Pero es una selección imposible, incluso tomando en consideración esos años.

Feinsand: Yo igual pondría a Pujols ligeramente por encima de Pedro.

Los últimos seis años de la carrera de Pedro fueron buenos, pero no grandiosos. Una efectividad de 3.87, EFE+ de 114 y menos de un ponche por entrada. No estuvo ni cerca del lanzador que vimos la década anterior.

La primera década de Pedro como abridor fue una locura, con 156-61, EFE de 2.58, 2,299 ponches en 1,964 innings, una EFE+ de 177. Absurdo.

Venn: El argumento interesante a lo largo de los años, especialmente en R.D., es Pedro vs. Marichal, el primer dominicano en entrar al Salón de la Fama.

Castrovince: Lo que yo más aprecio sobre estos muchachos es la influencia que han tenido en el actual grupo de estrellas dominicanas. Es imposible encontrar a un lanzador dominicano que creció en los 90 que no idolatre a Pedro.

Feinsand: Marichal fue un lanzador grandioso, pero para mí es difícil compararlo con Pedro basándome simplemente en las épocas en las que jugaron.

Pedro lanzó en el corazón de una época de explosión del bateo, y sus mejores años fueron antes de las pruebas antidopaje.

Pienso que también tenemos que mencionar a Guerrero y Ortiz, los dos miembros del Salón de la Fama que ciertamente no se comparan con Pujols, pero que tuvieron carreras increíbles.

Venn: Y eso nos lleva a esa tarea casi imposible de comparar a jugadores de épocas distintas. Marichal tuvo 244 juegos completos (¡más que sus 243 victorias!), seis años de 20 victorias o más y tres temporadas de al menos 300 entradas lanzadas. Era la época, pero en esos años, fue uno de los tres o cuatro mejores en unos tiempos dorados del pitcheo. Pero, para mí, Pedro también tiene la ventaja aquí.

Castrovince: Sí, épocas totalmente distintas. Pero Pedro dijo esto sobre Marichal cuando entró al Salón de la Fama: “Yo nunca pude ver lanzar a Marichal, pero escuché tantas cosas, es como si estuviera por encima de la raza humana. Miren, si me preguntan quién es el mejor lanzador dominicano de todos los tiempos, yo diría que Marichal. No tengo dudas. Marichal”.

Feinsand: Una pregunta para el grupo: ¿Quién es el jugador dominicano que más les emocionaba ver? ¿Quizás no tuvo el mismo tipo de carrera que estos otros que hemos mencionado, pero por uno, dos o tres años, no podías dejar de verlo cuando estaba en el plato? Mi voto es para Alfonso Soriano. Ese hombre fue un jugador electrizante durante sus primeros tres o cuatro años. Me encantaba verlo jugando.

Castrovince: ¿Te refieres a otro que no sea Bartolo Colón bateando?

Venn: Para mí, fue Sammy Sosa. Era obligado verlo por televisión a finales de los 90 y principio de los 2000. Pero la gente a veces olvida que antes de su explosión jonronera, el hombre fue dos veces 30-30 a mediados de los 90 y se retiró con 234 bases robadas.

Castrovince: Yo crecí viendo a Julio Franco aquí en Cleveland. Tremenda producción, velocidad, una longevidad increíble y lo más importante de toda, una forma de pararse a batear que tiene que estar entre las mejores de la historia.

Feinsand: Odio que ni siquiera hayamos mencionado a Manny Ramírez en esta conversación. Su historial de dopaje lo elimina de esta competencia, pero en su época, pienso que básicamente fue el mismo bateador que Pujols. Quizás mejor, inclusive. Son los dos mejores toleteros derechos que he visto en mi vida.

Castrovince: Sí, yo odio que Manny haya manchado su legado, porque era un bateador aterrador. Y, de otra forma, era bien emocionante verlo en los jardines.

Venn: Pienso que Manny fue una “Máquina” antes de “La Máquina”. Año tras año produciendo, 555 jonrones de por vida, OPS+ de 158 durante un trecho de 11 temporadas (1995-2025) y terminando con más de 1,800 empujadas.

Feinsand: En menor medida, siento lo mismo sobre Robinson Canó. Cubrí los primeros nueve años de su carrera y era una maravilla verlo. Su brazo en la segunda base era fantástico y parecía que no había pitcheo que no podía batear. El juego parecía fácil para él.

Castrovince: Ver batear a Vladimir padre siempre era un placer. Le podías hacer un pitcheo al palco de prensa y de alguna forma encontraba la manera de hacer contacto.

Venn: Y ni hablar del brazo de Guerrero padre, lo que a su vez nos lleva a ese debate sobre el valor como jugador de alguien como él (o incluso Manny) vs. Ortiz, quien principalmente fue bateador designado.

Feinsand: Hablando de uno que podía batear cualquier pitcheo. Me encantaba ver a Vlad haciéndole swing a un lanzamiento por el piso y conectándololo de hit o contra la pared. Era increíble.

Venn: Bateaba cualquier pitcheo, ¡y sin guantillas!

Feinsand: Y uno casi que rezaba para que le batearan por su lado con un corredor en primera o segunda para ver si sacaba el cañón ese que tenía por brazo.

Footer: Vamos a ponerle fin a esto haciendo un Top 5 de jugadores dominicanos. El mío: 1. Pedro 2. Pujols 3. Ortiz 4. Vlad 5. Marichal.

Venn: 1. Pujols 2. Pedro 3. Big Papi 4. Beltré 5. Marichal.

Hay un elemento emocional por Ortiz, el impacto que tuvo en una franquicia como Boston, las tres Series Mundiales, especialmente el campeonato del 2013 después del ataque del maratón de la ciudad y la forma en la que dominó esa serie.

Castrovince: Es absolutamente cierto que el hecho de que fuese designado le resta valor a Ortiz. Pero consíganme un bateador más clutch. Tuvo una línea de .289/.404/.543 durante 369 visitas al plato en la postemporada. Una carrera legendaria en octubre con muchísimos momentos legendarios.

Feinsand: Ortiz es otro que entra en la conversación de esos jugadores que tenías que ver. Por un período bien largo, probablemente no había un jugador que uno quisiese por encima de Ortiz en un momento decisivo.

Castrovince: 1. Pedro 2. Pujols 3. Ortiz 4. Vlad 5. Marichal.

Feinsand: Es increíble que aquellos Medias Rojas del 2004 que terminaron con la Maldición del Bambino tenían a TRES de los jugadores de los que hemos hablado: Pedro, Manny, Ortiz.

Venn: Me duele del alma dejar fuera de mi lista a Vladimir padre. Pero hablando de lo que decía Alyson al principio, dividir bateadores/lanzadores y ver todos estos grandes nombres que hay en el debate demuestran el nivel del talento que ha salido de R.D.

Feinsand: Mis primeros cinco serían: 1. Pujols 2. Pedro 3. Ortiz 4. Beltré 5. Marichal (Casi pongo a Vlad de quinto, pero pienso que Marichal tiene que estar en esta lista. Me hubiese gustado verlo lanzar).

Castrovince: La República Dominicana tiene 18,700 millas cuadradas. Y cuando ves la lista de jugadores que ha salido de ahí, es completamente absurda la cantidad de talento.

Quiero mencionar a alguien que no recibe tanto crédito como merece: Felipe Rojas Alou. Conectó más de 2,000 hits, 200 cuadrangulares y tiene más de 1,000 victorias como manager. Los únicos otros que han logrado eso son Joe Torre y Frank Robinson. Para mí, Alou merece un lugar en el Salón de la Fama por lo que hizo como hombre de béisbol en su totalidad.

Feinsand: Hagamos esto otra vez en 20 años para ver si Julio Rodríguez, Wander Franco, Oneil Cruz o Juan Soto estarán en esta conversación. Soto tiene 23 años y ya ocupa el puesto 48 del listado de WAR de todos los tiempos entre los jugadores dominicanos.

