MLB da aval a scouts para volver a evaluar prospectos en el país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las Grandes Ligas ha dado el visto bueno este martes para explorar peloteros novatos en República Dominicana, tras un el parón desde marzo por la pandemia del COVID-19.

La MLB le informó a sus clubes que ya es la hora de reanudarse el proceso de scouteo, empero, el proceso tendrá dos partes.

Según una publicación de varios medios, desde ya los equipos pueden buscar a los jugadores internacionales en persona, siempre que el personal del club que lo haga no necesite viajar en un avión o alojarse en un hotel.

El reporte de MLB indica que un ojeador que vive en la República Dominicana puede buscar jugadores en la República Dominicana y un ojeador venezolano puede ir a ver jugadores en su área, siempre y cuando no sea un viaje de una noche. Un cazatalentos en Florida puede ver a cualquier jugador internacional que se encuentre actualmente en Florida siempre que no sea un viaje nocturno, pero aún no se le permite volar a la República Dominicana para explorar jugadores allí.

Desde el 1 de octubre, se levantarán las restricciones de viaje, lo que significa que los ojeadores pueden volar para ver a los jugadores y también hacer estadías en un hotel durante la noche. La mayoría de los directores de cazatalentos internacionales y muchos de sus principales asistentes viven en los Estados Unidos, por lo que esta regla les permitirá reanudar sus viajes para ver a los jugadores en persona.

Las nuevas reglas de exploración también limitan a los equipos a tres exploradores por evento. En eventos donde hay juegos simultáneos en campos adyacentes, el límite de tres ojeadores se aplica a todo el evento, en lugar de a cada juego individual. Los clubes no pueden realizar entrenamientos o pruebas en sus propias instalaciones, por lo que las actividades de exploración en persona se llevarán a cabo en los campos donde entrenan los jugadores aficionados internacionales u otros campos que no sean de clubes. Las visitas a domicilio también están prohibidas.

El actual período de firmas internacionales 2020-21, que estaba programado para cerrar el 15 de junio, se extendió hasta el 15 de octubre, seguido de un período cerrado de tres meses sin firmas. La apertura del período de firmas 2021-22, que habría comenzado este año el 2 de julio, ahora comenzará el 15 de enero y se extenderá hasta el 15 de diciembre.