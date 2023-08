MLB coloca a Wander Franco en licencia administrativa mientras se investigue su caso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las Grandes Ligas de Béisbol pusieron al campocorto dominicano de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, en licencia administrativa en medio de una investigación sobre su supuesta relación inapropiada con un menor, anunció la liga este martes.

Franco permanecerá con licencia administrativa «hasta nuevo aviso», señaló la liberación de la liga. La medida no es una medida disciplinaria. Se le seguirá pagando y acumulando tiempo de servicio mientras esté de baja administrativa.

La MLB tiene la autoridad para poner a un jugador en licencia administrativa de hasta siete días. Los períodos más largos requieren el consentimiento de la asociación de jugadores de la MLB, que la liga confirmó que recibió en este caso, según Bill Shaikin del Los Angeles Times.

Franco, de 22 años, fue incluido en la lista restringida el 14 de agosto, un día después de que aparecieran publicaciones en las redes sociales que alegaban su relación con un menor no identificado. Franco negó las acusaciones en su contra en un video en vivo de Instagram poco después de que las publicaciones se hicieran públicas, y también, según se informa, dijo a sus compañeros de equipo que es inocente.

También está bajo investigación penal por parte de un departamento de policía de la República Dominicana especializado en menores y violencia de género, confirmó el fiscal de la provincia de Peravia, Angel Dario Tejada Fabal, a The Associated Press. Franco aún no ha sido acusado de ningún delito.