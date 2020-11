MLB anuncia conclusiones de su investigación sobre Justin Turner

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. Major League Baseball ha completado su investigación de los eventos que siguieron la victoria de los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 6 de la Serie Mundial. El Comisionado Robert D. Manfred, Jr. emitió la siguiente declaración, según Las Mayores:

“Los hechos básicos se conocen bien. Justin Turner fue removido del juego y se le dijo que se aislara luego de una prueba positiva por COVID-19. Después de que concluyó el partido, el Sr. Turner dejó el aislamiento y se unió a la celebración en el terreno.

“Como es el caso muchas veces, nuestra investigación reveló información que, si bien no exonera al Sr. Turner de su responsabilidad por su conducta, ayuda a poner en contexto el porqué decidió abandonar el cuarto de aislamiento y volver al terreno. Primero, los compañeros de equipo del Sr. Turner lo animaron activamente a volver al terreno para una fotografía. Muchos de sus compañeros pensaron que ya habían sido expuestos al Sr. Turner y estaban preparados para tolerar el riesgo adicional. Segundo, el Sr. Turner cree que recibió permiso de por lo menos un empleado para volver al terreno y participar en la toma de la fotografía. Aunque la creencia del Sr. Turner pudo haber sido producto de una falta de comunicación, por lo menos dos empleados de los Dodgers no le dijeron nada al Sr. Turner mientras él se dirigía al terreno. Ellos reconocieron que pudieron haber creado la impresión de que su conducta era aceptable. Tercero, durante la situación algo caótica en el terreno, una persona no identificada le dijo al Sr. Turner, incorrectamente, que otros jugadores habían dado positivo, creando la impresión en la mente del Sr. Turner que él estaba siendo enviado de manera única a aislamiento. Finalmente, Major League Baseball pudo haber manejado la situación de manera más eficaz. Por ejemplo, mirando hacia atrás, una persona de seguridad debió ser asignada para monitorear al Sr. Turner cuando se le pidió que se aislara. Y el Sr. Turner debió ser trasladado del estadio al hotel más rápido.

“El Sr. Turner ha reconocido públicamente que su conducta estuvo mal y ha expresado remordimiento por dicha conducta. He hablado con él personalmente y sé que está consternado de manera extraordinaria por el incidente. Por lo visto y lo dicho, Justin es un líder en el clubhouse, un contribuidor en su comunidad y una persona responsable que fue instrumental en el esfuerzo de los Dodgers de seguir los protocolos de salud durante toda la temporada.

“Realizar una temporada de béisbol durante la pandemia de COVID-19 fue un proyecto increíblemente difícil y requirió de sacrificios significativos y una enorme cantidad de trabajo de parte de los jugadores, empleados de los clubes y la Oficina del Comisionado. Todos hemos cometido errores mientras navegamos estos retos sin precedentes y hemos tratado de aprender de esos errores, para que no se repitan. Con esto en mente, estoy cerrando este asunto al aplaudirle a Justin por aceptar su responsabilidad, pedir disculpas y hacer un compromiso de poner un ejemplo positivo en el futuro.

“Finalmente, les doy las gracias a los millones de fans de béisbol por apoyar el juego en tiempos difíciles. Como forma de devolverle a la comunidad, MLB, a través de sus clubes, continuará haciendo disponible su laboratorio de pruebas por COVID-19 esta temporada baja para realizar pruebas en áreas de menores recursos en las comunidades que llamamos casa. Anticipamos con gusto volver más fuertes en el 2021”.