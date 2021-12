MLB analiza: ¿Big Papi merece el Salón de la Fama en su primer año?

Anthony Castrovince, reportero/columnista: Yo siempre he opinado que si tú eres un Salón de la Fama, entonces ya eres un Salón de la Fama en tu primer año, y que esa distinción según la cual entrar en tu primera oportunidad es algo que debería estar reservado sólo para unos pocos elegidos es una tontería. Dicho eso, no me sorprendería en lo más mínimo si Ortiz no es seleccionado en esta ocasión. Pero debería serlo.