MLB amplía el carril de corredores a primera, cambiando una regla de más de un siglo

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Las Grandes Ligas de Béisbol están ampliando el carril de los corredores que se acercan a la primera base para incluir una porción de territorio justo, cambiando una regla de más de un siglo de antigüedad que causó controversia en la Serie Mundial por decisiones de interferencia, según un reporte de AP.

MLB también está acortando el tiempo de lanzamiento con corredores en base en dos segundos a 18 y reduciendo aún más las visitas al montículo en un esfuerzo por acelerar los juegos.

Otro cambio adoptado el jueves por el comité de competencia de 11 hombres del deporte requiere que un lanzador que caliente en el montículo antes de media entrada enfrente al menos a un bateador.

El nuevo carril para corredores anula una regla que ha existido desde que la Liga Nacional ordenó en 1882 que los corredores deben estar dentro del área de 3 pies en el lado de foul de la línea de base durante los últimos 45 pies entre el home y la primera. Los infractores estaban sujetos a ser sancionados por interferir con los fildeadores que realizaban un tiro. La regla fue diseñada para evitar colisiones; Las líneas de faltas cruzaban el centro de las bases hasta que las bolsas fueron trasladadas por completo al territorio justo en 1887.

«Si estás sentado en casa o incluso somos nosotros en el juego, simplemente no tiene sentido», dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone, sobre la vieja regla.

El cambio amplía el carril para incluir de 18 a 24 pulgadas de territorio justo hasta el borde del césped, aunque MLB dijo que permitirá un período de gracia para el cumplimiento debido a la necesidad de modificar las superficies de césped artificial.

La vieja regla ha generado frustración durante mucho tiempo porque los bateadores derechos necesariamente comienzan su sprint hacia la primera base en territorio justo, y la bolsa de primera base también está completamente en terreno justo.

Las interpretaciones de la regla por parte de los árbitros han provocado disputas.

JC Martin , de los Mets de Nueva York, estaba en territorio justo cuando fue golpeado en la muñeca izquierda por el lanzamiento del lanzador Pete Richert luego de su toque de sacrificio en la décima entrada del Juego 4 de la Serie Mundial en 1969. Eso le permitió a Rod Gaspar anotar la carrera ganadora de segundo contra Baltimore cuando el árbitro de plato Shag Crawford y el árbitro de primera base Lou DiMuro no sancionaron interferencia.

«Desde entonces siempre he observado a lo largo de los años a todos corriendo por el carril», dijo Richert el jueves. “Yo diría que entre el 30% y el 40% de ellos se ejecutan dentro y nunca se llama, y ​​cambiarlo ahora no hará ninguna diferencia en esas llamadas. Simplemente justificará la no llamada. De vez en cuando estoy viendo un partido y lo veo y digo: ‘Ahí van’. Se perdieron otro’”.

La decisión fue al revés en la séptima entrada del Juego 6 de la Serie Mundial en 2019, cuando Trea Turner de Washington fue declarada out por interferencia del árbitro de plato Sam Holbrook cuando fue golpeado en la parte posterior de la pierna derecha por un tiro del relevista de Houston Brad Peacock. Una decisión confirmada en una revisión de video.

«Simplemente facilitará las cosas para los jugadores y los árbitros», dijo Holbrook sobre el cambio. “Los jugadores pueden correr directo a la bolsa, especialmente los bateadores derechos. Se viene hablando de ello desde hace un tiempo. Creo que están intentando hacer lo correcto”.

El out le costó una carrera a Washington cuando Anthony Rendón conectó un jonrón, y Martínez fue expulsado por discutir después de la media entrada, necesitando ser contenido por el entrenador de banca Chip Hale.