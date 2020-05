MLB acuerda reducir salarios a umpires para temporada 2020

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Con muchas cosas sobre la mesa en cómo podría lucir la temporada 2020 en plena pandemia global de COVID-19, MLB está tomando cartas en el asunto para dejar todo preparado para cuándo la fecha llegue y uno de esos pendientes eran los umpires, a quiénes se les estaba considerando reducirles los salarios, contrario a los deseos de su propio sindicato de los oficiales, según una nota del portal Albat.com.

Sin embargo, hoy ya hay noticias y de acuerdo con información de Jesse Rogers de ESPN, tanto MLB cómo el sindicato de umpires han llegado a un acuerdo sobre la estructura de su sueldos para la siguiente temporada.

Aunqe no se han revelado detalles, si podría haber una reducción de salarios sustancial, ya que según Ken Rosenthal de The Athletic y Bob Nightengale de USA Today, MLB abogaba por una reducción del 35%, mientras que el sindicato de 20%, lo cuá incluyen también bonos, y sueldos caídos por la falta de temporada.

Source confirms: Umpires have agreed to MLB’s final proposal on working terms for 2020 season. Details in this story from yesterday: https://t.co/964TrSNdl2 First with agreement: @ESPNChiCubs.

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) May 1, 2020