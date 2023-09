MITUR y ASONAHORES reconocen trayectoria de Meliá Hotels International

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Turismo, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR) y la Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES) reconocieron a Meliá Hotels International, por su trayectoria como inversionista, innovaciones y desarrollo de nuevos productos.

Francisco Camps, Area Managing, director República Dominicana en Meliá Hotels International, agradeció al ministro de Turismo, David Collado, y al presidente de ASONAHORES, David Llibre, por reconocer la inversión constante por parte del grupo, para mejorar la experiencia de los huéspedes en todas las áreas del complejo del Paradisus Palma Real Golf & Spa y la innovación del primer parque temático de última generación Katmandú Park Punta Cana.

Camps expresó su satisfacción de trabajar en la República Dominicana, un país líder en la recuperación del turismo a nivel mundial y que se ha destacado como un destino turístico de renombre internacional, generando divisas, ingresos y empleos significativos.

“Es un honor formar parte de un sector que crea empleos, apuesta por capacitar su personal, une los pueblos y sobre todo genera paz”, señaló Camps.

En ese mismo orden, dijo sentirse orgulloso de trabajar en una empresa como Meliá Hotels International que apuesta por la innovación constante, la reinvención y la actualización de sus productos.

A la actividad asistieron importantes personalidades de la industria hotelera, empresarios y representantes de medios de comunicación.

Acerca de Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Mallorca (España), Meliá Hotels International opera más de 380 hoteles (en cartera y en proyecto) en más de 40 países, bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá y Sol by Meliá. El Grupo es una de las empresas líderes en hoteles resort a nivel mundial, al tiempo que aprovecha su experiencia para consolidar el creciente segmento del mercado urbano de ocio. Su compromiso con el turismo responsable ha llevado al Grupo a convertirse en la empresa hotelera más sostenible de España y Europa en 2020, según la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de SAM.

Además, ha ocupado el séptimo puesto en la lista de las 100 empresas con gestión más sostenible del mundo (y la primera empresa de viajes) del Wall Street Journal y es la única empresa de viajes española incluida en la lista de «Europe’s Climate Leaders 2021» del Financial Times. Meliá Hotels International también está incluida en el índice bursátil español IBEX 35 y es la hotelera española líder en Reputación Corporativa (Ranking Merco).