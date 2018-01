Mitur apuesta por nuevas inversiones y hace llamado a desarrolladores Turismo Residencial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de Gestión de la Inversión Turística del Ministerio de Turismo -Mitur-, Manuel Pacheco, informó que por instrucciones del ministro, Francisco Javier García, este año 2018 se duplicarán los esfuerzos con el objetivo de fortalecer el segmento inmobiliario de aquí.

El Mitur informó que reforzará el apoyo para la atracción de nuevas inversiones al turismo residencial por medio de una convocatoria a los desarrolladores del mencionado fragmento turístico.

“El ministro de Turismo considera que llegó el momento de acentuar el apoyo al Sector Privado del Turismo Residencial y oportuna es la coyuntura internacional para buscar esos inversionistas o compradores de unidades para continuar el ritmo de crecimiento en aras de lograr los 10 millones de Turistas” indicó Pacheco.

La estrategia es eficaz, se trata de la participación de Quisqueya en ferias internacionales especializadas en Turismo de Inversiones y Residencial a las que el Mitur está asistiendo, pero se integrará con mayor énfasis durante el año que transcurre, al igual que lo está haciendo con las del sector hotelero.

La razón es que, “las referidas exhibiciones son puntos de encuentro, cuyos asistentes son potenciales inversionistas que acuden en busca de oportunidades institucionales, como son Bancos de Inversiones, Fondos de Pensiones, compañías de Fondos de Capital, Seguros, entre otras, o simplemente como personas que desean invertir sus ahorros o disfrutar de la paz y el lujo de una Segunda Residencia” apuntó el funcionario del Mitur.

Se espera que, siguiendo la visión de Francisco Javier, los desarrolladores dominicanos puedan aprovechar la oportunidad, para organizarse bajo un mismo exhibidor con miras a fortalecer la Marca País, juntos es mejor.

Además, quienes deseen invertir o comprar en la República Dominicana, solo tendrán que visitar su stand en los citados encuentros internacionales para encontrar todas las maravillosas y múltiples opciones que los expertos en bienes raíces tienen en carpeta.

El Mitur cuenta con un listado completo de Ferias a nivel global. Para información o detalles adicionales, favor solicitarlos a Manuel Pacheco, director de Gestión de la Inversión Turística, al 829-537 -3253 o por email a: Invest@godominicanrepublic. com y/o manuelp@sectur.gov.do

Entre los principales cónclaves destacan, el MIPIM de Cannes, Francia; A Place in the Sun, Lóndres; Arabian Travel Market, Dubai; Salón Inmobiliario de Madrid, España; Gran Salón Inmobiliairo de Bogotá, Colombia; Barcelona Meeting Point, España y National Asociation of Realtors, Estados Unidos, entre Otras.

