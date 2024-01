Mitchell y Markkanen apuntan a permanecer en Cavs y Jazz

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.-Sigue el tanteo del mercado cuando quedan tres semanas para el cierre del mismo. Esta vez a cuenta de dos de los pesos pesados de esta ventana de traspasos: Donovan Mitchell y Lauri Markkanen. El escolta de los Cavs lleva cerca de un año siendo objeto de rumores por lo decepcionante que a la larga se ha demostrado su encaje en Cleveland. New York siempre parece apunto de apretar el gatillo, como ya casi lo hacen antes de su salida de Utah, pero parece que el plan de la franquicia de Ohio pasa por mantenerle, al menos, hasta verano. Informa Sam Vecenie a través de The Athletic.

Ahora mismo los de Bickerstaff marchan cuartos del Este en un cuádruple empate hasta la séptima posición con Heat (5), Pacers (6) y Knicks (7). En la franquicia piensan que, una vez superen el bache de las lesiones que les trastabilló a inicios de curso, podrían establecerse en puestos de factor cancha. Además, más allá de los Knicks, no parece haber demasiadas llamadas por Mitchell. Al ex de los Jazz le resta este y un año más de contrato (tiene opción de jugador para la 25-26), por lo que los Cavaliers no tienen urgencia en buscarle acomodo a pesar de ciertos rumores que apuntan a su negativa a renovar.

Markkanen se queda en Salt Lake City

Y, hablando de los Jazz, parece que la buena racha de resultados que viven les ha hecho replantearse ciertas cosas. Ya a estas alturas del curso pasado, Danny Ainge puso la plantilla en liquidación para asegurar un puesto más favorable de cara al pasado Draft y, de paso, acumular futuras elecciones. Pero, si hace un par de semanas todo parecía estar en venta, ahora resulta difícil pensar que Markkanen pueda salir. Los resultados han hecho que el precio del finlandés encarezca hasta borrar cualquier puja de mercado que existiese. Esto implica, sobre todo, a Warriors, Kings, Pacers y Thunder.