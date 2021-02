(VIDEO) Mitchell y Jazz vuelven al camino ganador con nueva marca de triples

EL NUEVO DIARIO, SALT LAKE CITY, EE.UU.- El escolta Donovan Mitchell logró 23 puntos y ocho asistencias que ayudaron al Jazz de Utah a conseguir nueva marca de triples y también vencer por 132-110 a los Charlotte Hornets., informaron este martes medios locales.

Utah estableció una marca de franquicia de triples con 28, incluidos 19 que aportaron los reservas, la mayor cantidad de los suplentes de cualquier equipo en la historia de la NBA.

Los aleros, el australiano Joe Ingles, y Georges Niang abrieron el camino, logrando un récord personal de siete triples cada uno. Ambos jugadores anotaron 21 puntos, que fue marca de temporada para Niang. El base reserva Jordan Clarkson agregó otros 20 tantos.

