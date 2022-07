Misterioso mensaje en IG de Juan Gabriel, tras seis años de su partida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- Un misterioso mensaje apareció en la cuenta de Instagram de El Divo de Juárez, Alberto Aguilera Valadez, conocido popularmente como Juan Gabriel, tras cumplirse el pasado 28 de agosto seis años de su fallecimiento.

Tras esta publicación, se han encendido las redes sociales de los millones de seguidores del popular cantante mexicano, que llenó estadios con su voz fina y carisma electrizante en el escenario.

“Ya” fue la única palabra que se utilizó en una foto con fondo verde y letra blanca que ha alcanzado miles de likes.

Dentro del top de las canciones más conocidas de Juan Gabriel están: Abrázame muy fuerte, Así fue, Amor eterno, Hasta que te conocí, Por qué me haces llorar, Yo no nací para amar, Siempre en mi mente, El noa noa, No tengo dinero y Querida.

