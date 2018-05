Mister international Dominican Republic presenta candidatos a optar por el título MIDR 2018

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.- La Organización del concurso Mister International Dominican Republic presentaron formalmente a los candidatos que aspiran a convertirse en el nuevo MIDR 2018, el encuentro fue realizado en las instalaciones de Vent Lounge, donde los candidatos mostraron su talento, desenvolviendo y cualidades en un runway exclusivo para los presentes.

Es importante destacar que el Mister International Dominican Republic, concurso que celebra la belleza y la moda masculina de la República Dominicana, tiene nueva directiva desde el 2017, le fue otorgada la franquicia dominicana al primer Mister International Dominican Republic Anthony Santana que funge de Director General, además cuenta con Albert Polanco, Sub Director General, Lisa Rivera Mato, Coordinadora General, Sebastián Rainiery, Director de Imagen y Nolberto Batista como Director de Comunicación y Relaciones Públicas.

Este año el concurso cuenta con 23 candidatos representantes de diversas provincias de la geografía nacional, además de contar con 3 candidatos que representan comunidades en el extranjero, para un total de 26 participantes, son ellos: Jorge Burgos, 22 Años (Dajabón); Carlos Pou, 21 Años (Distrito Nacional); Daniel Abreu, 24 Años (Duarte); Jan Carrasco, 23 Años (Espaillat); Julio Genao, 26 Años (Hato Mayor); Yasser Cruz, 24 Años (Hermanas Mirabal); Franco Rosario, 27 Años (La Altagracia); Algenis Torres, 20 Años (La Romana); Edward Guzmán, 23 Años (La Vega); Frank Agüero, 25 Años (Maria Trinidad Sánchez); Marcos Castillo, 29 Años (Monte Plata); Adiel Belilla, 29 Años (Peravia); Dariel Castillo, 28 Años (Puerto Plata); Kelvin Cruz, 26 Años (Samaná); Sandy Familia, 20 Años (San Cristóbal); Daniel Luna, 29 Años (San Pedro De Macorís); Jerson González, 22 Años (Sánchez Ramírez); Edgar Díaz, 25 Años (Santiago); Rinel Santana, 22 Años (Santiago Rodríguez); Braulio Encarnación, 25 Años (Santo Domingo De Guzmán); Wilmer Doñe, 29 Años (Santo Domingo Este); Jhon Martínez, 21 Años (Santo Domingo Norte); Christopher Peña, 18 Años (Santo Domingo Oeste); Arturo Paredes, 25 Años (Comunidad Dominicana En Estados Unidos); Yimi Ferido, 29 Años (Comunidad Dominicana en Haití) y; Andrés Gallo, 19 Años (Comunidad Dominicana En El Exterior).

La Gala Final del MIDR 2018 será anunciada próximamente por las redes sociales oficiales del concurso (Instagram: @MisterInternationalDR y Facebook:Mister International Dominican Republic), en la cual 16 semifinalistas desfilaran en traje de baño y 10 desfilaran en traje de gala, de los cuales 6 pasarán a la ronda de preguntas donde uno de ellos se alzará con el título Mister International Dominican Republic 2018, y otro de ellos obtendrá el título Mister Global, franquicia que también ostenta la organización del Mister International Dominican Republic.

Este evento es posible gracias a nuestros patrocinadores: Vent Lounge, Brugal, Hotel Casa Sanchez, Quvel, MCK by Socrates Mckinney, VIP Laser Clinic, The Barber Room, Macho Beard, Oro Negro Personal Training, Leonardo Fifth Avenue, Manuel Febrillet, Your Name RD by Ivan Padilla, José Arias, Cesar Muñoz, Villas Casa del Lago Guavaberry, Dominican Perfumes, Karlos Bueno, Navy Crew, Karlo Xarrago, Scrub Magic, Impregnatto, Chuchu Colonial, Sunny Bike, Aquamundo Sambil, Super Swing Sambil, Summit Sambil, La Coroleta, Sweet Creation by Mayra, Ice Cream Studio, Claris Bakery, Gold Creaciones, ByC y Bianco.

