Miss Universo 2022 confiesa no se ha bañado en este año para no perder su bronceado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La ganadora de Miss Universo 2022, R’Bonney Gabriel, confesó que no se ha bañado en lo que va de año, para no perder su bronceado.

Asimismo, dijo que al igual que la piel, tampoco se ha lavado el cabello, debido a los productos que le agregaron para que luciera radiante.

“La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el pelo en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero”, confesó Gabriel, según relatan medios internacionales.

Además, reveló que se sometió a un tratamiento de bronceado para fortalecerse sobre el escenario, por lo que aplicar grandes cantidades de agua en su piel podía jugar en contra de sus aspiraciones y perder el tono de piel que había logrado, según informó Music Mundial.

