Miss RD Universo, una reflexión

Fue celebrado, recientemente, el concurso Miss RD Universo, para elegir la dominicana, que competirá por Miss Universo. Con representantes de casi todas las provincias; triunfó Mariana Downing, por Sánchez Ramírez; no habla español con fluidez, “en dos meses mi español va a estar perfecto; es que yo domino el inglés; no es mi culpa nacer en Estados Unidos”, dijo.

Su madre es dominicana, su padre de Gran Bretaña, Inglaterra y ella nació en Los Ángeles, California, EU. Como domina el inglés ¿Por qué no buscó representar Inglaterra o EU y prefirió a RD? ¿menos exigencia? Dice que se siente “orgullosa de ser dominicana”; entonces ¿por qué no le ha interesado aprender bien el español?

La mayoría de los dominicanos son honestos, no mienten ni se arropan con sabanas ajenas. En donde lo envíen como representante, no solo aparece la persona, con acta de nacionalidad y conocimientos de la actividad, sino también, lleva el alma, los valores de la nación, conocimientos de su cultura, historia, tradiciones, etc.; enviar una persona con un tocado diferente, no es lo adecuado.

Es posible que Mariana, este preparada para ser ganadora de Miss Universo y hasta lo logre, pero como representante de RD, hay detalles que impiden al dominicano gritar jubiloso. No todos piensan que “el fin justifica los medios”; queremos lograrlo en buena lid. No conozco los requisitos para ser candidata, pero deberían regirse con criterios normativos; procede revisarlos para que al menos, pidan que hable español, haya vivido aquí, aunque sea largas vacaciones y así, no frustrar a tantas jóvenes, que nacieron o tienen años viviendo en el país y cargadas de ilusiones y conocimientos, se preparan para este evento, soñando con triunfar.

Mariana, de 27 años, es hermosa, hábil, talentosa, valiente, no se rinde; parece hacer lo que sea por alcanzar un objetivo , su meta; producto de su belleza y formación en EU, tiene condiciones para ser Miss Universo: estudiante de filosofía, actriz, modelo, ha laborado en importantes agencias y tiene relaciones con reconocidas personalidades; no sabemos quién la asesoró para llegar vía RD. Sin embargo, para representar la calidez, sencillez, generosidad y espíritu alegre del dominicano, debe recibir un baño de pueblo; entre otras cosas, conocer sus raíces, campos, ciudades, ríos, montañas; sus ritmos musicales, merengue, bachata; comer mangú, sancocho; dejar que el espíritu laborioso, generoso, bonachón, la tradición típica, penetren en sus venas.

Con el tiempo, Mariana puede lograr muchas cosas. Luce perseverante; dicen que es amante de la justicia social; de las que no solo piensa en ella, sino en el prójimo, en la población. ¿Qué pasaría si decide delegar Miss RD Universo en la primera finalista y esperar? ¿permitirán los organizadores del concurso esa dura lección? Es posible que además de clases de español, ella necesite de historia, cultura, tradiciones, lugares emblemáticos; entonces, conociendo a fondo el país, con más firmeza y paz interior, podrá representarlo y con real orgullo, invitar a visitarlo, a todo aquel que busque energía positiva, disfrutando de la naturaleza y alegría de la gente.

Por Venecia Joaquin