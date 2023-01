Miss Puerto Rico se expresa tras declaraciones de su madre en contra de Miss Universe

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, PR. – Ashley Ann Cariño, Miss Universe Puerto Rico 2022, se distanció de las declaraciones de su madre, Olga Cariño, sobre imputaciones de preferencia en el certamen internacional, entre otros temas.

La progenitora de la representante boricua, catalogó en la tarde de ayer, de injusta la elección de R’Bonney Gabriel, de Estados Unidos, como la nueva Miss Universe.

“Cuando esta candidata ganó Miss USA hubo un escándalo que su corona había sido comprada, que hasta no viajó con las candidatas y la volaron aparte, lo cual no dudo que la tía antes mencionada (Anne Jakrajutatip, nueva dueña del certamen) tuvo que ver. Además, que casualidad que su traje pegaba muy bien con la corona y su moño listo para no entorpecer”, publicó la madre de Miss Universe Puerto Rico.

La publicación fue borrada cerca del medio día de hoy.

Sin embargo, Ashley estableció distancia con las expresiones de su progenitora y aseguró que todas las candidatas merecían ser coronadas.

“Lo bonito de participar en un certamen como Miss Universe es que tienes la oportunidad de compartir con todas las chicas y te das cuenta que hay una razón por cuál todas ellas ganaron en su país. Todas son capaz. Todas son dignas de una corona universal. Y tuve la oportunidad de compartir con ella (R’Bonney). Ella es una muchacha súper dulce. Se preparó de una forma increíble con todo lo que sucedió. Y sé que ella es súper merecedora de esa corona. Y estoy muy orgullosa y muy contenta de que fue ella”, dijo Ashley a EL VOCERO.

Al mismo tiempo, la reina afirmó que no presenció preferencia con ninguna candidata.

Lo que dijo la madre

“Qué triste son las injusticias”. Con estas palabras, Olga Cariño, madre de Miss Puerto Rico 2022, Ashley Ann Cariño Barreto, arremetió contra la organización de Miss Universe a través de sus redes sociales en una publicación que posteriormente fue borrada.

En un extenso mensaje a través de su cuenta de Facebook, la progenitora de Ashley Ann aseguró que “no es la plataforma para buscar igualdad para diferentes géneros” y criticó el mensaje de la nueva dueña de la organización, Ann Jakrajutatip.

“Qué triste son las injusticias. Qué obvio les quedó. Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto en mi opinión, muchas cosas estuvieron demás”, escribió.

“Primeramente, no es la plataforma para buscar igualdad para diferentes géneros, que fue el primer mensaje que tiro la tía Anne y no es que tenga nada en contra de otras comunidades, pero hay concursos para cada población. En la misma línea tampoco es plataforma para ventilar sus ‘issues’ personales, lo cual esto me deja entender que más que nada esto es un capricho de la tía Anne. Qué triste saber que aparentemente el contrato estipulaba que para esta compraventa la última corona tenía que ser coronada USA sin importar cuál fuese la mejor representación de una verdadera reina”, agregó.

Asimismo, Cariño habló sobre irregularidades y los supuestos escándalos de acoso sexual en la organización de Miss USA.

“Tampoco podemos dejar pasar por alto el gran escándalo de los acosos sexuales el año pasado en Miss USA con las candidatas y la organización de Miss USA estaba corriendo sin directora. Es decir, que no hacía falta, ya que la actual Miss USA estaba bien respaldada”, sostuvo.

“Otro factor es el que cuando esta candidata ganó Miss USA hubo un escándalo que su corona había sido comprada, que hasta no viajó con las candidatas y la volaron aparte, lo cual no dudo que la tía antes mencionada tuvo que ver. Además, que casualidad que su traje pegaba muy bien con la corona y su moño listo para no entorpecer”, dijo.

De igual manera, la madre de Miss Universe Puerto Rico criticó a la actual Miss Universe R’ Bonney Gabriel sobre que se pasó del tiempo requerido y no hubo ninguna sanción.

“Miss USA se pasó del tiempo requerido para la contestación y no le fue quitado puntos como se supone. No es ético el hablar de tu organización en la respuesta y Miss USA lo hizo, pero no había nada que pudiera hacer para que no fuese coronada porque así estaba estipulado”, indicó.

Asimismo, sostuvo que Ashley debía entrar al cuadro de las tres finalistas y que no la seleccionaron porque “opacaría con su belleza e inteligencia a la ya escogida”.

“Para el que sabe está de más decir que a Ashley le hicieron una pregunta elemental y la respuesta de Ashley hizo grande la pregunta, ya que le subió tres dimensiones. Ashley mínimo tenía que entrar a las 3 finalistas”, agregó.

A su vez, Cariño opinó sobre la representación de República Dominicana, Andreína Martínez Founier; y Venezuela, Amanda Dudamel.

“República Dominicana solo entró por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo vía acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo. Miss República Dominicana no era para entrar a ese top 3, lo siento. Y de Miss Venezuela, investiguen ustedes quién auspició los trajes de baño y las carteras para este certamen. Qué pena me da que el Universo no esté listo para un agente de cambio lleno de luz y paz”, ripostó.

Cariño concluyó el extenso mensaje hablando sobre los ‘missiologos’.

