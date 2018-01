Misión diplomática dominicana en España celebra tradicional misa a la Virgen de la Altagracia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Madrid España.- Con una notoria asistencia y la participación de diplomáticos, miembros de asociaciones y representantes de los principales partidos políticos, se llevó a cabo la celebración de la tradicional misa a la Virgen de la Altagracia, madre protectora del pueblo dominicano. Con esta actividad quedó iniciado el Mes de la Dominicanidad.

Cada año la Asociación Dominicana Virgen de la Altagracia, organiza con devoción la misa a la madre espiritual de los dominicanos. Contó con la participación del embajador de la República Dominicana ante el reino de España, Olivo Andrés Rodríguez Huertas, la embajadora dominicana en Italia, la señora Peggy Cabral, el cónsul general de Madrid, Rafael Acosta, el cónsul dominicano en Valencia, Jorge Cordero, la diputada de ultramar Anni Báez, el padre Daniel Guerra, la artistita Ángela Carrasco, entre otras personalidades.

El Embajador de la República Dominicana ante el reino de España, Olivo Andrés Rodríguez Huertas, oriundo de la provincia la Altagracia, con emotivas palabras destacó el apego a la fe del pueblo dominicano a la virgen de la Altagracia.

Rodríguez Huertas además resaltó la trayectoria y la solidaridad del padre Daniel Guerra con la comunidad, por lo que se sumó a la solicitud de la Asociación Dominicana Virgen de la Altagracia de otorgarle la nacionalidad.

Varias ciudades de España se hicieron eco el 21 de enero del presente año con la celebración de la misa a la Virgen de la Altagracia, en Madrid, España, la celebración se llevó a cabo en la Iglesia de los Carmelitas Descalzos, ubicada en la Plaza España No. 14, en Barcelona, organizada por el cónsul Adriano de los Santos, tuvo lugar en la Basílica de la Mercéd, en Valencia, organizada por el cónsul Jorge Cordero, la misa se oficializó en la Parroquia San Vicente Mártir, en la C/ La Ermita, No. 1, en Alcalá de Henares, Parroquia San Isidro, organizada por las Asociaciones Dominicanas en Alcalá de Henares.

Lo más relevante de estos actos, fue la presencia masiva de dominicanos que asisten por devoción a un reencuentro con su identidad como una oportunidad para que los niños se acerquen a las raíces más sanas que identifican a los dominicanos, esta festividad es una oportunidad de mostrar a los más jóvenes lo que nos conecta unos a otros y a nuestra tierra.

La naturaleza religiosa del acto se vio enriquecida con los canticos a ritmo de merengue, acompañados en todo momento con la guitarra y la tambora. El Ave María final fue interpretado por Carmen Massanet, soprano dominicana.​

