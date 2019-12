Misión delicada

Comparte esta noticia

Los organismos colegiados están expuestos a los excesos de protagonismo de sus integrantes, pese a la delicadeza de su misión. Es frecuente que en los tribunales se generen tensiones cuando sus miembros no asuman un sentido de cuerpo.

Esto no significa que los temas no se traten con profundidad, no importa su naturaleza, sino que las decisiones sean oficiales y no primen las posturas personales.

Y la República Dominicana está en un proceso electoral y son muchos los intereses, por lo que los miembros de instancias como la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC) tienen que entender muy bien la delicadeza de su misión en la coyuntura actual.

