Mis recomendaciones para el presidente Danilo Medina en su discurso del 27 Febrero

Le hablo como su amigo, y lo hago por esta vía en vista de lo difícil que es reunirse con su persona. Presidente es posible que peque de ingenuo con lo que le voy a plantear puesto que el poder tiene sus subterfugios pero simplemente le manifiesto lo que siento. Presidente yo sé que ud se debe encontrar preparando el tradicional discurso de presentación de las memorias de su gobierno que se llevara a cabo el 27 de febrero del presente 2018, y por eso quiero humildemente presentarle mis recomendaciones para el mismo.

Presidente Medina, lo primero que le propongo es que aproveche la ocasión que todo el país estará atento a su exposición para relanzar su gobierno, es necesario que lo haga en ese momento, por supuesto luego de la presentación de su discurso porque toda la nación estará expectante a las iniciativas que tome. Y en mi opinión salvo algunas excepciones ud debe remenear un poco el árbol del tren gubernamental. Pero que no se trate de un enroque, no de simples movimientos, debe cerciorarse de escoger personas de altísima calidad humana, gente a toda prueba, que vayan a su gobierno a servir no a servirse.

No espere que transcurra el tiempo y se le vaya la oportunidad, póngale fin a las cuotas de poder asignadas por acuerdos y alianzas, y actué libremente, el país lo demanda. Ud tiene muchos funcionarios que aunque ud crea que le resulten desde su óptica yo le digo que por el tiempo que ha pasado ya los mismos cansan al pueblo. Necesitamos cambios, pero cambios de verdad de toda la estructura del poder.

Presidente Danilo otra cosa que le recomiendo es que aproveche su discurso para anunciar que rechazara cualquier intento de explotación minera del Oro de Romero en su provincia natalicia de San Juan de la Maguana, por más que le digan algunos asesores que ud tiene que eso no afectara el medio ambiente y no contaminara ríos porque es una explotación minera subterránea. Somos apenas una media isla con la otra parte devastada ecológicamente, no podemos darnos el lujo de seguir sacrificando territorio y por demás de altísima productividad agrícola. Además Presidente ya es suficiente con el daño que se le ha hecho al país con las operaciones mineras en Cotui.

Tenemos el compromiso inevitable de garantizarle un medio ambiente sano a las generaciones que se avecinan, es nuestra gran misión. Le pido que anuncie esa decisión en su discurso, además de anunciar que ud reubicara a los cientos de familias que desde el inicio de las operaciones de la Barrick Gold en Cotui han estado padeciéndola, con todos los ríos contaminados, danos a la agricultura, a los animales e incluso a la vida humana con el brote de enfermedades rarísimas producto de la presencia de metales pesados en el organismo de los habitantes cercanos a dichas operaciones mineras, e inicie una investigación seria de la contaminación en esa zona.

En lo que a mí respecta Presidente Medina esas son mis recomendaciones, conforme a los temas que he estado manejando con nuestra Organización Paz Dominicana. Gracias por leerme amigo Presidente, y que La Fuerza Divina lo fortalezca para hacer lo que debe de hacer en aras del bien de nuestra amada Dominicana.

