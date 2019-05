¡Mis madres favoritas!

Sin duda alguna. Alicia, Cynthia y Ligia, madre y hermanas. Hoy, antes de que termine el mes de mayo, quiero honrar a mis madres preferidas, sin olvidarme de otras.

Las tres, en su contexto y crianza, han sido mi ejemplo. Madres al estilo victoriano, no es para menos, si el modelo de conducta de mis hermanas fue recibido desde la teta misma. Protectoras al extremo, guardianas de salud y amorosas a más no pedir. Eso sí, cuando de corregir se trata mejor ni contarles.

Mi madre, Alicia, es invaluable. Describirla no es difícil, pero pensarán que es lo normal de todo hijo pintar de buena a su madre. No, no es cierto. Existen madres, y existen hijos, de otro tipo. Pero ésta, la mía, sí que es especial. A veces le digo: “me vas a hacer cometer un mamicidio”.

A mi mamá no le importa si es lunes o viernes, si llueve o hace calor, si hay hambre o si estamos ocupados. Para ella, el solo vernos y vernos bien, es suficiente. Mantener ese contacto diario, permanente, obsesivo en ocasiones, no es negociable.

Y de Cynthia, ni hablar. Esa cogió todos los números de la lista en disciplina y mirada retadora. Su hija la ama, sus sobrinos se refieren a “la tía”, y yo nada más digo cuando necesito que todo marche: ¡a que llamo a Cynthia! Nadie como ella para organizar el juidero de las actividades extracurriculares de Alicia C., por las tardes. No se cómo lo hace, por Dios.

Aún fallecida ya, siempre menciono a Ligia. Es que era un cascabel en casa, colegio, universidad y oficina. Su impronta nos dejó gratos recuerdos, desde niña hasta su adultez. Todo en ella lucía especial: arrojada, independiente y muy ella. Difícil de narigonear, característica muy marcada en nuestro ADN.

Con todo y la carga que trae el día, mi madre y Cynthia no pierden la autenticidad de su amor maternal. Incondicionales, entregadas, sacrificadas a veces en sus proyectos personales para dar paso a su prioridad de vida, y continuar con esa maravillosa tarea de criar. Criar en valores, sembrar lo que antes se cosechó para entregar a esta sociedad seres de valor patrio y que puedan servir a la colectividad olvidando un poco su individualidad.

A Ligia siempre le expresé mi admiración por su valentía y forma de encarar la vida. Con mi madre y mi hermana Cynthia no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocerles públicamente mi sentir y empatía. Cuánto las amo, damas.

Paz, armonía, bienestar. Es el fruto de haber sembrado bien, en un hogar en donde hemos vivido y pasado por todo. Y estamos de pies, con la gracia de Dios.

Y como ellas, a otras madres que inciden en mi vida. A todas ellas, mi reconocimiento por tanto a cambio de satisfacción, su única remuneración en esta interminable labor sin horario. Tranquilidad que se refleja en el seno de cada hogar, reunión familiar, o actividad de celebración en particular.

Por: Clemen García Damirón

