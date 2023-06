Mis consideraciones y propuesta sobre la Cámara de Cuentas

POR EL LIC. YVÁN L. ROSARIO C.

Contablemente hablando, cuando decimos que una cuenta está cuadrada es cuando la cantidad debitada es igual a la cantidad acreditada (partida doble); a su vez, al realizar la sumatoria de ambos lados, obtenemos como resultados la misma cantidad (partida simple).

Como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, la practica llamada a fortalecer la auditoría y la debida supervisión de la Cámara de Cuentas en el uso de los fondos públicos, es la de examinar las cuentas generales de las instituciones que reciben recursos del presupuesto nacional y la de promover mediante la Declaración Jurada de Patrimonio de los funcionarios obligados por el artículo 2 de la Ley 311-14 una buena gestión pública.

En ese sentido, soy de opinión que cuando se mencione o se escuche el nombre de este órgano constitucional, se debe aumentar los decibeles y decir que es el ente autorizado para hacer cumplir la ley y el responsable de CUADRAR LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO y no la de editar sus cuentas; pues, lo que conocemos de imagen y Photoshop, sabemos que es el programa más completo de edición fotográfica y el terreno donde aplicarlo. La Cámara de Cuentas NO fue creada para ser una entelequia o figura decorativa de sus CAMARADAS en su rol de fiscalizador, si no para ser el veedor y garante del Pueblo Dominicano del buen uso de los recursos públicos manejos por las instituciones y sus funcionarios.

Haciendo una crítica constructiva de la gestión actual con la labor que debe realizar nuestra Cámara de Cuentas en la República Dominicana, observamos un gran distanciamiento de su rol como órgano rector en materia de control externo y de la responsabilidad que deben asumir sus miembros para dirigirla, en su condición de ser la máxima autoridad, establecido en el artículo No. 18 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas. Fiscalizar y evaluar el buen uso de los recursos administrados y ejecutados por todas las instituciones que reciben fondos del presupuesto nacional, la transparencia, la debida rendición de cuentas y el fiel cumplimiento de las leyes, políticas, normas y reglamentos, son los instrumentos de medición y valoración de una buena gestión gubernamental.

Por otro lado, significar que cuando cada ciudadano(a) deposita la confianza en el legislador (Senadores y Diputados) electo, para que estos escojan buenos actores de dirección de este importante y delicado órgano, lo que se espera es una buena y aceptada gestión, apegada a la Ley y a la Constitución. Esperando como resultado, la presencia de una efectiva y objetiva supervisión de estos legisladores al observar el cumplimento de las atribuciones de cada miembro en el cumplimiento de sus atribuciones, actuando con respeto y credibilidad en sus aseveraciones.

Decir que estamos hablando más de los mismo da pena y quizás resulte indignante hablar del tema; pues, en mi calidad de profesional de la Contabilidad sufro la vergüenza ajena. En ocasiones pienso hasta dedicarme a otras actividades profesionales que no sean la de promover el Control Interno, la Transparencia, Rendición de Cuentas, el buen uso de los fondos públicos y el cumplimiento de la Constitución y las leyes; pues, muchas personas suelen calificarlo como un relajo y decir que es más de lo mismo.

Estos temas muchas veces son utilizados para dañar o manchar reputaciones ajenas o afectar a la moral de las personas, el cual no es nuestro caso. Lo importante es estar claro de que hay que lograr obtener un revés a la percepción e imagen de los dominicanos que no creen en nuestra Cámara de Cuentas, porque considero peligroso, dañino, mal intencionado, mal sano y hasta criminal, continuar dejando en voz del condenado el dictamen de su sentencia. Los intereses económicos del pueblo deben ser defendidos y protegidos con las mejores herramientas de seguridad que eviten su fuga o escape.

Sin embargo, al estar claro de esos posibles eventos ningún ciudadano o profesional debe temer o creer que nada se puede hacer. No debemos estar atado a una condición especial de empleo o de beneficio particular, es asunto de hacer prevalecer lo ético y lo moral, de entender que hay una sociedad que nos vigila y nos pasa factura, de tomar decisiones a tiempo para evitar incurrir en faltas irremediables. En el sector público, existen relaciones partidarias, favoritismo y componendas grupales, las cuales producen ofensivas dirigidas tendentes a sangrar el erario público con prácticas inadecuadas e improcedentes, generando mucha desigualdad social, maltrato y daño al interés público, lacerando las buenas prácticas y el buen proceder de las presentes y futuras generaciones de nuestro país.

Para llegar a formar parte de un órgano de esa naturaleza según las opiniones de una gran mayoría de ciudadanos(as), se debe contar con la gracia del partido en gobierno o de alguna fuerza política con buen posicionamiento en el electorado, empresariado, iglesia u otros poderes fácticos, en calidad de cuota participativa y no la de intentar conformar un equipo de personas por sus capacidades personales y profesionales, con vasta experiencia en el sector gubernamental, con posiciones de alto nivel y reconocido desempeño en el manejo de la cosa pública.

El articulo No. 115 de la Constitución de la República, relacionado con la Rendición de Cuentas de la Cámara de Cuentas, en cuanto a la Regulación del Procedimiento de control y fiscalización, es el referente para que de conformidad a la ley 10-04 y al Reglamento 06-04, se haga una buena gestión de los exámenes de los informes de auditoría practicados a las instituciones. Sin embargo, obviamos lo establecido en el artículo 10, numeral 15, respecto a las atribuciones de los miembros del Pleno, el cual dice lo siguiente:

“Elaborar y actualizar los reglamentos, manuales, guías y demás instrumentos que se requieran para su desarrollo organizacional y administrativo”.

En ese sentido, entendemos que las directrices están establecidas para que el órgano colegiado se ponga de acuerdo en cuanto a la forma y manera de realizar sus exámenes y el proceder con los procesos de auditorías; por lo que, estas herramientas o instrumentos de socialización, contribuiría significativamente en el cumplimiento de sus responsabilidades, las establecidas en Plan Anual de Auditoria y de las atribuciones del Pleno, según articulo No. 19 de la ley 10-04.

Todos nos preguntamos, ¿Hasta cuándo será que ese órgano rector pueda cumplir con su papel?. Mi respuesta es, hasta que se escojan buenos técnicos de supervisión congresual y puedan tener el conocimiento y las capacidades para saber dirigir e instruir sobre los aspectos de control y supervisión; procurando una respuesta que no esté comprometida a intereses particulares o partidarios y si a los intereses del Pueblo Dominicano. Previo a esto, se debe establecer un marco jurídico de supervisión congresual, donde se establezcan los niveles de cumplimiento por este órgano rector y de las sanciones por el No Cumplimiento.

Mi propuesta ante la situación actual que vive nuestra Cámara de Cuentas, sin emitir juicios de valor sobre sus integrantes y si sobre su gestión en el tiempo transcurrido, el cual la pudiera calificar de muy lamentable, penosa y desagradable; contrario a muchos amigos y colegas que la ven como una traición a la Patria y quizás de muy mal gusto ante nuestros legisladores, por la falta a la confianza empeñada en ellos, para ejercer con total independencia la labor encomendada, es recomendarle que deben continuar realizando las auditorias contempladas en el Plan Anual, a los fines de garantizar la labor de supervisión y fiscalización, mediante los exámenes de auditoria, hasta tanto se concluya con la investigación y decisión a tomar sobre los miembros integrantes del Pleno.

De igual manera, que la Comisión de la Cámara de Diputados responsable del buen funcionamiento de la Cámara de Cuentas, se acoja y tome como referencia lo mencionado precedentemente en el artículo 10 de la ley 10-04; estableciendo de manera provisional y con carácter de URGENCIA mediante resolución aprobada por los actuales miembros del Pleno, la escogencia de un Equipo de Auditoria que le dé continuidad a las auditorias programadas en el Plan de Auditoria para el año 2023 y que estos respondan de manera provisional a la Comisión.

Finalmente, que la Comisión de la Cámara de Diputados agilice el restablecimiento de dicho Pleno, tomando como referencia la paralización de los trabajos de auditoria conforme al Plan Anual, los altos costos y gastos mensuales y de la carga improductiva y disfuncional para el Estado Dominicano, además de convertirse en una estafa a la ciudadanía.

Cualquiera que sea la decisión sobre la permanencia o continuidad de sus miembros, debe tomarse con justicia y objetividad, actuando con eficiencia, rapidez y cumpliendo de manera razonable con los procesos establecidos o los que resulten razonable para su conformación y conveniencia a los mejores intereses del pueblo dominicano.

POR EL LIC. YVÁN L. ROSARIO C.

*El autor es Contador-Consultor Empresarial/ Sector Público y Privado.

Relacionado