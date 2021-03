MIS CONCEPTUALIZACIONES: El retorno a la presencialidad docente, un reto a asumir con responsabilidad

Los sistemas que regulan la docencia nacional tanto preuniversitaria como universitaria de la República Dominicana y el mundo, están abocados a crear las condiciones que permitan el retorno a la docencia presencial paulatinamente. Con esta decisión se da respuesta a la preocupación que han expresado los sectores que inciden en la transmisión de conocimientos a través de las escuelas y las universidades.

A tal efecto, el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo coordinaron un taller de socialización en el día de ayer, viernes 19 del corriente, en los predios de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de dicha academia, con la participación de la doctora Aura Rodríguez en representación del Ministerio de Salud Pública, al impartir la conferencia “El Coronavirus Frente a un Retorno a la Docencia Presencial, Gradual y Segura”.

El taller liderado por el Viceministerio de Educación Superior, que dirige la Dra. Evarista Matías, Viceministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología y con la instrucción del Ministro de Educación Superior Ciencias y Tecnología (Ex Rector de la UASD), Dr. Franklin García Fermín , se promocionó bajo el título de “Lineamientos Generales para el Retorno a la Docencia Presencial en las Instituciones de Educación Superior, con Gradualidad y Seguridad”; contó con la participación de los Vicerrectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de Extensión, Maestro Antonio Medina y Administrativo, Dr. Pablo Valdez, así como también el Secretario General, Maestro Juan Antonio Cerda Luna, los Decanos y Vicedecanos de las nueve facultades, los directores de Recintos, Centros y Subcentros, los directores de escuelas y decenas de profesores y profesoras de la academia tanto del interior del país como de la Sede Central.

La decisión de organizar éste taller, que debe repetirse en todas las academias del país, instruye con relación al retorno responsable a la virtualidad y mediante el protocolo correspondiente, contribuye en la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias a los fines de evitar consecuencias no deseables, en la decisión a tomar para que nuestro país comience el camino de la normalidad no solamente docente, sino en todos los sentidos, porque la educación no tiene límites en la incidencia que representa en la normalidad de la vida de todos los dominicanos.

Esta iniciativa, debe ser respaldada por toda la ciudadanía y muy especialmente por profesores, estudiantes y servidores universitarios, como una demostración de tener consciencia de que sabemos la prioridad de la salud y vida de los seres humanos para los objetivos de Nación y de lo imprescindible de que nuestro país continúe su camino hacia la eliminación de la pobreza, que solo se puede lograr con la academia abierta para dar oportunidades a la juventud estudiosa.

Al tiempo de saludar la iniciativa, abogamos por un accionar social comprometido, para que los protocolos Anti-Covi jueguen, una vez más, un papel de liderazgo en la normalización de nuestro accionar ciudadano.