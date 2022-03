Miriam Germán y Efemérides Patrias rinden homenaje a Francisco del Rosario Sánchez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP) y la procuradora general Miriam Germán Brito cerraron este miércoles el Mes de la Patria, recordando el 205 aniversario del natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez, fecha en que también se celebra el Día Nacional del Ministerio Público, con un acto patriótico realizado en el Altar de Patria.

El acto arrancó a las 8:00 de la mañana, con el enhestamiento de la bandera nacional e interpretación del himno nacional a cargo de la banda de música del Ejército dominicano.

Fue encabezado por la magistrada Germán Brito y Juan Pablo Uribe, presidente de la CPEP, y asistieron miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, procuradores adjuntos y fiscales.

Tras el depósito de ofrendas, se exaltó la figura patriótica de Sánchez. Uribe destacó que “celebramos el Natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, que nació un día como hoy, 9 de marzo de 1817, para gloria del más combativo patriotismo que ha guiado al pueblo en sus luchas emancipadoras”.

Agregó que Sánchez forma parte de la trilogía emblemática de la nacionalidad en el accionar republicano y en su imaginario colectivo: Duarte, Sánchez y Mella, siendo a su vez, parte del repertorio mental-escolar-familiar de los valores patrióticos y familiares consustanciados para honra y progreso del país.

El funcionario señaló que cuando se fundó la República el 27 de febrero de 1844, allí estuvo Sánchez dirigiendo con el grito perenne de ¡Dios, Patria y Libertad!

“En la hora aciaga de la infame anexión de la República a España en 1861, por parte del gobierno de Pedro Santana, allí estuvo ungido de altísimo patriotismo entregando su vida y enfrentado con las armas el deshonor, la humillación y la traición a la patria”, agregó.

Recordó: “En el 205 aniversario de su natalicio, el espíritu inmortal de Sánchez, nos convoca a confrontar con arrojo, trabajo, eficiencia, honradez y creatividad la crisis pandémica mundial que se extendió a todos los ámbitos de la vida humana, y la crisis económica global generada por la infausta guerra de Rusia y Ucrania”.

Finalmente afirmó que con Duarte, Sánchez, Mella y los Trinitarios en la conciencia y el corazón “venceremos las dificultades de las dos crisis mundiales, y seguiremos construyendo la grandeza espiritual y material de la dominicanidad”.

La procuradora

De su lado, la procuradora Germán Brito destacó que cada 9 de marzo, el país celebra el natalicio de uno de los más excelsos, el de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los Padres de la Patria, estratega político de la Independencia, pero también una de las primeras personas en ejercer el oficio de fiscal ante el Tribunal de Apelación de Santo Domingo.

“Con el reconocimiento a su legado se rectifica la fecha de su natalicio como Día Nacional del Ministerio Público”, apuntó.

Agregó que hoy puede decirse que el Ministerio Público cuenta con una autoridad que sin detrimento del respeto al debido proceso está mucho más empoderado a la hora de seguir los crímenes y delitos que triplican mayor gravedad, cómo son los casos de corrupción administrativa.

La procuradora advirtió: “Nunca habíamos sentenciado una mayor determinación en garantizar que los bienes públicos no sean sustraídos y de ser así los autores enfrenten la acción de la justicia. Esta visión del sistema, es la que ha permitido generar en la sociedad nuestra, un nivel de confianza que hoy exhibe el Ministerio Público en todos los niveles. Una institución que antes era reactiva ante la criminalidad organizada y de cuello blanco, hoy va un paso adelante al diligenciar un compromiso firme con la institucionalidad y la tolerancia cero a la impunidad, lo hemos advertido en otras ocasiones, no puede haber paño tibio, pero tampoco madurar el rencor, solo la sólida convicción de haber hecho lo que intrínsecamente corresponde cuando se investigan y procesan hechos criminales que no son exclusivos de la sociedad dominicana”.

