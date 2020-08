Miriam Germán Brito: Mi aspiración es la Justicia sin retaliación; exprocurador le entrega informe gestión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, manifestó este lunes que su aspiración ante este nuevo cargo es la aplicación de justicia sin retaliación.

La magistrada se expresó en esos términos a su llegada a la sede de la Procuraduría, donde sostuvo un encuentro con el procurador saliente, Jean Alain Rodríguez.

Germán Brito tuvo diferencias con Rodríguez en marzo del año pasado después de que éste le increpara durante el proceso de evaluación que realizó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

“Yo no he recibido nada, no puedo adelantar planes sin haber recibido las cosas. No vengo a este cargo a cobrársela a nada ni a nadie, vengo a aplicar justicia, pero sin retaliaciones, y viejas venganzas, después que yo recibía podré hablar”, indicó a periodistas Germán Brito.

Germán Brito arribó a la Procuraduría en compañía de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y Roberto Santana.