Miriam Germán agradece apoyo del MP y la sociedad civil ante amenazas

EL NUEVBO DIARIO, SANTO DOMINGO. – .-La procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, agradeció el respaldo ofrecido por miembros de la institución y de diferentes organizaciones de la sociedad civil ante las amenazas recibidas a través de un mensaje electrónico que le envió una persona por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

La procuradora general, tras pronunciar palabras de agradecimiento, dijo que por el momento no se referirá al caso, tras indicar, que debe llevarse con discreción.

“Yo no le voy a relatar eso ahora, pero lo que a mí me afectó, alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que, si le tocaban a su gente (no sé quiénes son su gente en las cárceles), eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía, que el que escribía, y lo dijo así mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo”, dijo la magistrada Germán Brito a periodistas de la fuente judicial que la abordaron en el acto de solidaridad.

“Quiero externarle mi profunda gratitud por este tipo de apoyo, y también manifestarle, que yo siempre me he considerado como lo que soy, una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero, como cualquier persona”, expresó ante representantes de la institución y de organizaciones de la sociedad civil que acudieron a manifestarle su respaldo a la sede del Ministerio Público, en el nuevo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, del Distrito Nacional.

“He tenido circunstancias difíciles, las he sobrellevado, sin dejar la dignidad perdida en el camino. Le agradezco mucho su apoyo y no creo que las personas que están en ese lado, planificando, diciendo y augurando cosas, vayan a tener éxito, porque ustedes son una muestra de lo que puede hacer el apoyo de una ciudadanía”, expresó ante el respaldo recibido por parte de los integrantes de las organizaciones, quienes acudieron a la sede de la Procuraduría con pancartas y pronunciando consignas de apoyo a la máxima autoridad del Ministerio Público.

Entre las entidades que acudieron a respaldar a la procuradora general estuvo la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom), cuyos miembros expresaron a través de un documento: “Desde FiscalDom hemos denunciado el hecho y nuestro gremio ha sido claro al denunciar esta trama, de que un golpe a ella es un golpe a todos los miembros del Ministerio Público, y que no nos van a atemorizar y tampoco a hacernos distraer de la lucha anticrimen de todo tipo que se ha emprendido con ímpetu en esta gestión”.

En un cartel de FiscalDom se leía: “¡Tod@s a la Procuraduría, Solidaridad, Apoyar a Miriam, Solidaridad!”

La entidad que agrupa a los fiscales dijo: “que rechaza de manera enérgica cualquier tipo de amenazas contra cualquier miembro del Ministerio Público”.

También, asistieron al acto miembros del movimiento popular Marcha Verde, organización creada en la lucha contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana.

Amplia trayectoria en el sistema de administración de justicia

Un comunicado de prensa destaca que la magistrada Miriam Germán Brito es profesional y académica del Derecho con una prolongada trayectoria en la carrera judicial y en el Ministerio Público. Designada por el Poder Ejecutivo como procuradora general de la República, mediante el Decreto 324-20, del 16 de agosto de 2020.

Entre 2012 y 2019 presidió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial dominicano.

El Consejo Nacional de la Magistratura la escogió para integrar la Suprema Corte de Justicia en 2012, alta corte en la que presidió la Segunda Sala, el órgano que se enfoca en conocer los expedientes en materia penal.

Ha cursado estudios complementarios en Derecho Penal y Criminología, Normativa Internacional sobre Derechos Humanos.

Por más de diez años impartió docencia en Derecho Procesal y Derecho Penal Especial en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la cual llegó a desempeñarse como vicedecana.

Entre sus aportes a la actividad jurídica nacional, cuenta su participación en la Comisión redactora del Proyecto del Código Procesal Penal, designado por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.

En el campo social, ha formado parte del Centro Dominicano de Asesoría de Investigaciones Legales (Cedail) y de la organización de desarrollo comunitario Ciudad Alternativa.

Su desempeño en la vida profesional, social y jurídica ha sido exaltado con varias distinciones, como el Galardón del V Premio al Mérito Judicial, otorgado por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en 2016; reconocimiento a la “Integridad y Lucha Contra la Corrupción”, otorgado por el movimiento cívico Participación Ciudadana, en ese mismo año, y “Medalla al Mérito de la Mujer”, otorgado por la Presidencia de la República Dominicana, en marzo de 2018.

