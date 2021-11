Miriam Germán afirma que Abinader nunca ha pretendido conducirla en nada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, afirmó este martes que el presidente de la República, Luis Abinader, en ningún momento la ha llamado o acercado a ella con la finalidad de ordenarle nada relacionado con sus labores.

“El presidente Abinader nunca ha pretendido conducirme en nada, no he recibido de él un recado, no me ha comunicado ningún interés suyo y eso es una cuestión inusual entre nosotros”, expresó Germán.

La magistrada sostuvo que desde que asumió la posición asumió el reto de restaurar la confianza pública, sin llevarse del populismo.

En ese sentido, manifestó que la posición que ocupa ha procurado “que el Ministerio Público cumpla con el reclamo social de perseguir la corrupción y el crimen organizado”.

En una actividad de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), Germán agregó que sigue siendo un clamor del pueblo dominicano la persecución de la corrupción administrativa y de la criminalidad gubernativa.

Miriam Germán fue designada por Abinader el 16 de agosto del año 2020 convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo.

Desde su nombramiento Germán ha sido enfática en decir que actúa de manera independiente.

