Mipymes dominicanas en 2022 marcadas por las nuevas tendencias

*Obligadas a moverse al ritmo y velocidad de nuevos mercados disruptivos

En el último informe económico de los organismos reguladores de las políticas monetarias, nuestra economía tiene proyecciones que señalan que el presente año 2021 estaría terminando con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de 11.0 %, colocando a la República Dominicana como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina y uno de los países con mejor desempeño relativo al comparar los niveles de actividad económica de 2021 con relación a 2019 gracias a la dinámica o comportamiento de la demanda y la oferta con políticas monetarias como base.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), son responsables, en gran parte, de los buenos resultados que podemos exhibir como país. Ante esto, reciben un 2022 tras dos años de crisis sanitaria y como consecuencia una crisis económica con grandes desafíos obligada a moverse al ritmo y velocidad que también se mueve el mercado con características disruptivas.

Ante una nueva realidad de comercio, de compra y venta o de intercambio comercial y ante un nuevo comportamiento de consumo, están siendo marcadas y hasta obligadas a adoptar las nuevas tendencias internacionales para hacer sostenibles la operatividad de las MIPYMES.

Para el año que llega, se visualiza que será necesario por parte de las empresas sin importar su tamaño, es decir, cantidad de empleados, monto de capital y monto de ventas, la necesidad de ser más competitivas con el fortalecimiento de las herramientas digitales, más innovadoras, más transparentes, cercanas, aunque distante por las medidas de bioseguridad.

Me preguntaran, ¿Cuáles son estas tendencias para el 2022 para una Mipyme? El Covid-19 y ahora una nueva variante Ómicron que supera los efectos de la primera, nos obliga a mantener el distanciamiento, las empresas están siendo obligadas en algunas partes del mundo a cerrar, y en el mercado local a mantener medidas para evitar su propagación, pues no soportaríamos un cierre como en 2020, viendo este contexto en perspectiva, aseguro que es necesario nuevamente apuntar a la tecnología y hacerla nuestra aliada para ventas de productos como para servicios, en la logística y hasta en la ciberseguridad de nuestra empresa, fortalecer la estructura de políticas laboral dentro y fuera de la empresa junto a los derechos y deberes laborales sobre todo a distancia o trabajo virtual tanto para el empleador como para el empleado, puesto que el trabajo hibrido marcara la pauta, establecer una estrategia fuerte de comunicación interna y externa siendo esta necesaria para construir confianza en el trayecto y el oído puesto en lo que quiere el cliente, el estudio de las nuevas formas de marketing y acoger la que mejor se adapte al tipo de negocio ya que solo de esta forma lograran alcanzar las ventas requeridas, reevaluar proveedores y materia prima puesto que lo que antes funcionaba ya quizás no es, estudiar minuciosamente la estructura de costos y limpiar lo que no es tan necesario, ver con lupa el comportamiento de mi mercado o público objetivo solo de esta manera sabremos satisfacer las necesidades del mercado de manera homogénea y lograr rentabilidad para la empresa.

Para la obtención de resultados sostenibles, debemos agregar a lo anterior, el fomento de liderazgo a lo interno y externo de la Mipyme, comportamientos de sostenibilidad, acciones éticas y de transparencia, cumplimiento de compliance corporativo, principios de universalidad.

2021 ha sido marcado como el de la re formulación donde las empresas aprendieron la necesidad de utilizar la tecnología en beneficio del negocio y los clientes.

2022 será nuevamente un año retador, pero significativo y de reconstrucción, ya que podría ser el año de prueba para las empresas por ser el tercer año de pandemia de salud y económica. Solo las que logren adaptarse a un mercado competitivo o duramente cambiante para las Mipymes nos estaríamos leyendo nuevamente al finalizar los siguientes doce meces que están por iniciar.

De todo corazón, les deseo un productivo año 2022, que logremos seguir aportando a la economía nacional, y a construir un país mejor cada vez, Feliz año!

POR JULIA TAVÁREZ

*La autora es periodista y abogada.

@JuliaTavarez10

