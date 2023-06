MIP y otras instituciones realizan taller para intensifican esfuerzos en combate del tráfico de armas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), a través del Programa Mundial sobre Armas de Fuego, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, impartieron en el país un curso en materia de investigación y enjuiciamiento de los delitos penales relacionados con armas de fuego.

La iniciativa tiene como propósito intensificar esfuerzos interinstitucionales para combatir ese y otros delitos penales conexos, destaca este domingo la entidad mediante un comunicado.

Es el segundo curso de ese tipo que se organiza en el país, debido a que en el mes de abril pasado fue realizada una primera jornada de capacitación sobre detección de tráfico ilícito de armas de fuego y un taller sobre recolección y análisis de datos, en el que participaron 33 representantes de 13 instituciones públicas de la República Dominicana.

En esta ocasión, el expositor español Roberto Rodríguez Codesal, oficial de Justicia Penal y Prevención del Delito del Programa Mundial de Armas de Fuego de la Unodc (por sus siglas en inglés), reconoció el apoyo y los esfuerzos realizados por las autoridades dominicanas para continuar impulsando las capacitaciones, así como el compromiso aunado de eliminar el tráfico ilícito de armas de fuego.

“Lo que nos une es el combate al tráfico de armas ilegales”, dijo Rodríguez Codesal, quien destacó la integración de las instituciones de la República Dominicana para colocar barreras efectivas contra este flagelo.

También, valoró este tipo de cursos y actividades como iniciativas puntuales para conocer las redes que suministran el tráfico ilícito y puntualizó la importancia de la constante actualización y cooperación múltiples, ya que “Las armas tienen una peculiaridad de que permanecen en el tiempo, no es como las drogas ilícitas que van desapareciendo, ya que una misma arma puede utilizarse hasta 100 años”.

Al hablar en representación del ministro de Interior y Policía, Jesús- Chu- Vásquez Martínez, el viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones, Aníbal Amparo, ratificó el compromiso del MIP y las demás instituciones y autoridades participantes de poner en práctica las estrategias fundamentales para evitar el tráfico de armas ilegales.

Resaltó que el uso de la tecnología será una importante herramienta en el combate al crimen organizado y que el ministro Vásquez Martínez ha manifestado su apoyo irrestricto a la lucha contra el tráfico de armas.

Agradeció a los representantes de las instituciones participantes por la asistencia a la capacitación especializada. Los llamó a que asuman con eficacia el reto que tienen al momento de la persecución, investigación y enjuiciamiento de los delitos penales relacionados con armas de fuego.

Además, el viceministro Amparo abogó por el uso correcto de las armas de fuego y que se ofrezca la mejor respuesta a la sociedad ante el manejo de las mismas.

“No es posible, no es humano, no es justo, no es legal ni conveniente que siga produciéndose la fabricación, tráfico, venta y comercialización de armas y municiones ilegales para afectar la paz social y la seguridad ciudadana”, precisó.

El objetivo del curso fue reforzar las capacidades investigativas y debatir sobre el tema de las armas de fuego ilegales, las diferentes dimensiones de la problemática, así como adquirir conocimientos generales sobre aspectos del tráfico de armas, tales como la desviación del mercado legal al mercado ilícito y las tendencias de dicho tráfico, para facilitar la detección de las irregularidades más usadas por el crimen organizado.

Durante la jornada de capacitación de cuatro días, realizada en un hotel de la capital dominicana, participaron junto a funcionarios y colaboradores del MIP, representantes del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, la Dirección General de Aduanas (DGA), la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y otras instituciones del Estado vinculadas a la seguridad y defensa.

Este evento, auspiciado por la Agencia de Cooperación Alemana, contó con varias exposiciones magistrales que estuvieron a cargo, además de Rodríguez Codesal y de Silvia de Pedro, también representante de la Unodc, del destacado jurista Carlos Salcedo Camacho, entre otros expertos internacionales y nacionales.

