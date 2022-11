MIOSOTIS llega a RD para conquistar con su música; entiende urbanos deben mejorar sus letras

Comparte esta noticia

Por: Roberto Carlos Féliz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante dominico-estadounidense, MIOSOTIS, exintegrante de la icónica agrupación de merengue “The New York Band”, se encuentra nuevamente en el país promocionando su nuevo tema titulado “Vaivén”, que salió a comienzos de este año.

En una entrevista realizada por El Nuevo Diario, la artista comentó que es autora de la canción que contiene una mezcla entre merengue y reggaetón, con arreglos de Henry Jiménez, conocido productor y arreglista dominicano.

Miosotis, dijo que en el video de este tema se la puede ver bailando con movimientos sensuales, pero que la canción tiene varias perspectivas, puede ser vaivén de baile y música o puede ser vaivén de una conversación.

En el audiovisual, interpreta a una bartender que coquetea con hombres y con una mujer. ‘‘La gente se escandaliza y yo les digo que en el video se ven esas cosas por un tema de inclusión. Mi música es internacional y para todo el mundo, no tengo problema con nadie y acepto a todos’’. El material puede ser visto en su canal de YouTube ‘‘Miosotis Music’’.

Inicios

La cantante recuerda con nostalgia su llegada al país y sus comienzos musicales: ‘‘Nací en Nueva York, en Brooklyn. Llegué a aquí a los 13 años, ya que mis padres (ambos dominicanos), vinieron de retirada. Hice el bachillerato en el colegio Quisqueya y comencé mi carrera a los 15 años en la orquesta de Wilfrido Vargas y en 1987 entré a Altamira Banda Show como parte de la primera generación del grupo, en el que también estaban Marina Frías, Carlos Mario Echenique y Rafelito Vargas; ahí permanecí hasta 1989, año en que entré a The New York Band y volví a Nueva York’’.

Miosotis sale de la orquesta en 1995 porque quería hacer otras cosas. ‘‘Salí de la orquesta a incursionar como solista y a terminar la carrera de Comunicaciones en la Universidad de Nueva York, en la que me gradué. También me puse a producir un programa de niños llamado The Chiqui Mundo Show, creado por mí y del que pueden ven algunas partes en YouTube’’.

‘‘En el 1997, el señor Lim Hidalgo era mi mánager y me insistió mucho para que grabara una canción que se llamaba Señora, que fue una balada muy popular de Rocío Jurado. Yo no estaba haciendo merengue ni salsa, estaba incluso haciendo otros géneros, cantando en inglés y en otros países como Japón, España y París, por lo que le dije que sí, pero que no promocionara esa canción primero que otras porque me iban a catalogar como salsera. Él me dijo que sí, que lo grabara y no me preocupara. Obviamente, él lo puso a promocionar de una vez, pero no me pude quejar porque la canción se pegó. A la gente le encantó y me pusieron a grabar otras salsas que también fueron populares como Compárame, entre otras’’, añadió.

A raíz de esa experiencia, la cantante descubrió su nicho en la salsa: ‘‘Tengo 25 años con mi orquesta solista de salsa trabajando en Nueva York, Colombia, España, entre otros muchos lugares’’. A pesar de esto, reconoce que en el país solo la conocemos como merenguera. ‘‘Desde que piso Santo Domingo, de una vez me dicen The New York Band y aprecio que me quieran de esa manera, pero no conocen mi carrera solista. La gente suele pensar que después de The New York Band no he hecho nada y es todo lo contrario. De hecho, en otros lugares del mundo me conocen más como Miosotis que como The New York Band, porque esta tenía mucho tiempo lejos de los escenarios’’.

Su carrera a futuro

Miosotis, manifestó estar trabajando en un nuevo álbum, ‘‘Estoy trabajando en una nueva producción que va a incluir el tema que estoy promocionando, Vaivén, y otras canciones de salsa en las que estoy trabajando, de las cuales terminé de escribir cuatro que planeo grabar próximamente’’.

Aunque no reveló detalles, dijo que grabó a inicios de año un dueto con ‘‘el gran Sergio Vargas’’ y otra con Rubby Pérez, a quien llama su amigo.

Sobre las redes sociales, dice que ‘‘hay que estar en todas las plataformas. Tengo mi página de Instagram, Twitter y TikTok, como @miosotismusic. En Spotify estoy como Miosotis y en Facebook estoy como Miosotis y Miosotis La Cantante. Hay que estar en las redes porque lo que no está en ellas, no pasó’’.

Al ser cuestionada sobre la música de hoy, afirma que ‘‘A mí me gusta la música que está sonando, como el reggaetón, pero entiendo que hay que trabajar un poco las letras. Me gusta el ritmo que tiene, es muy bailable, muy energético, pero hay ciertas letras que me da vergüenza escucharlas, sobre todo porque vengo de otra escuela. Me gusta lo sexy, me gusta la coquetería, pero no lo vulgar’’.

Les exhorta a los jóvenes que quieren incursionar en la música que no se rindan: ‘‘Mi mensaje para todo el que quiere incursionar en la música es nunca rendirse. Si te gusta algo, que no te importe lo que digan, siempre sigue adelante porque no puedes fracasar si no te das por vencido’’.

