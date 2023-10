Minou Tavárez sobre Opción Democrática: ¡Ya no hay quien nos pare!

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.– La presidenta del partido Opción Democrática (OD), Minou Tavárez Mirabal, dijo este lunes, que a esa organización política ya no hay quien la detenga.

Minou sostuvo que las acciones de ese organismo partidario persistieron en las aguas turbias y ya son inatrapables, y que ya los adversarios del partido no los pueden ignorar.

“Ya nuestros contrincantes no nos pueden ignorar. Existimos. Estamos aquí. Y no hay quien nos detenga. Ya no hay quien nos pare. Ya no hay quien nos coja las señas”, reiteró.

La política enfatizó que OD tiene las herramientas para convertirse en una mayoría partidaria que protagonice y lidere el urgente cambio de rumbo hacia el que hay que reconducir a la República Dominicana.

Explicó que su partido está proponiendo llevar a los ayuntamientos, al congreso y a la presidencia de la República, una propuesta que busca transformar el sistema injusto, que no se limita simplemente a querer llegar para administrar el sistema y acceder al presupuesto general del Estado como lo han hecho esos viejos partidos.

Dijo, además, que con ese propósito de jugar un papel importante para el futuro en presentar al país una propuesta alternativa que les permita acumular fuerzas más allá de la coyuntura electoral, se han enfrascado en la búsqueda de posibilidades, en contactos exploratorios con otros partidos de oposición para llegar a acuerdos electorales puntuales en los diferentes territorios del país a nivel congresual y municipal.

“En otras palabras, participamos en el terreno de juego sin perder nuestro norte, sin perder nuestra esencia, sin perder aquello que le da sentido a nuestro partido, nuestro compromiso: cuidando, cultivando el contacto con la realidad, con la verdad de la gente que da sentido al partido”, expresó.

“Por eso no hay quien nos detenga. Y tenemos con qué hacerlo”, insistió.

Afirmó que OD es un partido proactivo, sustentado en propósitos estratégicos, visión política y valores democráticos; lleno de candidatos y candidatas de tanta calidad, ¡que todo el espectro político quisiera tenerlos en sus boletas!

Finalmente, declaró que están trabajando para proponer al país un programa y una agenda básica común que tengan en su centro, aparte de la educación, la salud, la seguridad ciudadana, el empleo, la vivienda, la protección del medio ambiente y todos los derechos fundamentales, la limpieza y diafanidad de las elecciones, la defensa del voto y la definición de prioridades de inversión de los recursos públicos dirigidas a garantizar el ejercicio y disfrute de esos derechos.