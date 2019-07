Minou califica discurso de Danilo como oscuro e insuficiente para despertar confianzas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-. Minou Tavárez Mirabal, presidenta de Opción Democrática, calificó como “insuficiente” y oscuro el discurso que realizó Medina a la nación el pasado lunes. “Es insuficiente para tranquilizar las aguas tormentosas que han caracterizado estas últimas semanas.

Es insuficiente para despertar confianzas. En ese discurso de Medina no queda nada claro, sólo una fuerte sensación de que hay gato encerrado, de que Medina se está construyendo un escenario favorable para garantizar su habilitación”.

La exdiputada señaló que “su intervención no está animada en una falta de intención en reformar otra vez la constitución, ni en valores éticos ni en falsas poses institucionalistas: es el claro resultado de las dificultades de lograr la correlación de fuerzas en el Congreso y el enorme rechazo popular de su proyecto”.

Asegura que “mientras insinuaba que no se presentará como candidato, afirmaba que va a seguir sirviendo al país “desde las más altas responsabilidades” o desde donde le toque. Ese final de la alocución, a su entender, crea mucha suspicacia en un presidente que no se ha caracterizado por respetar su palabra y recordó los hechos de 2012 cuando juró que solo optaría por un período y que no modificaría la Constitución y sin embargo en el 2015 lo hizo para repostularse, mediante el soborno de legisladores para garantizar ese cambio y mantenerse en el poder durante 4 años más.

La presidenta de Opción Democrática llama al país a estar vigilante, pues el objetivo del discurso de ayer “es el de bajar los niveles de tensión para abrir las puertas a la posibilidad de presentar ahora la reforma con modificaciones que no tienen que ver directamente con la reelección pero que se presenten como “necesarias”. Entre las propuestas que han estado circulando está de unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales”.

Tavárez Mirabal asegura que como oposición no podemos descuidarnos pues no sería sorpresa para “nadie que incluso esta misma semana sus seguidores en el Congreso presentaran la reforma en una atmósfera con menores niveles de presión y proceder a habilitarlo”.

