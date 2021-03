Minnesota sería flexible con Robles y Colomé

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FLORIDA.-Mientras Rocco Baldelli sea capataz de los Mellizos, es poco probable que el equipo le asigne el título de “cerrador” a un solo lanzador. Tanto a Baldelli como al coach de pitcheo Wes Johnson le gusta guiarse por la flexibilidad y los enfrentamientos particulares.

El panorama luce más complicado este año, ya que al sumar a los dominicanos Hansel Robles y Alex Colomé a un bullpen que contaba ya con Taylor Rogers, el equipo cuenta con tres lanzadores que tienen experiencia cerrando partidos. Dos de ellos, Rogers y Robles, vienen de temporadas decepcionantes en el 2020. Tomando todo eso en cuenta, ¿qué más tienen que definir los Mellizos con respecto a la parte trasera del bullpen?

Resulta que no mucho.

“Como lo veo personalmente, no es algo que esté en el aire a estas alturas”, dijo Baldelli. “Tenemos un bullpen muy bueno. Tenemos un bullpen muy talentoso. Tenemos a muchachos en los que sabemos que podemos confiar. Contamos con muchachos que han lanzado mucho al final de los partidos y en juegos importantes. Tenemos una idea de lo que vamos a hacer”.

Baldelli y Johnson han dicho que Rogers y Colomé están en posición para terminar “muchos juegos” esta temporada. Robles también podría ser un factor, dependiendo de cómo le va luego de registrar promedio de carreras limpias de 10.26 con los Angelinos el año pasado. De hecho, Johnson hasta mencionó al diestro Tyler Duffey como otra posibilidad.

Lo que sí parece ser un hecho es que a Colomé y Robles en particular se les va a pedir que sean más flexibles con sus papeles que en el pasado, dado que Colomé cerró 42 compromisos por los Medias Blancas en las últimas dos temporadas y ha fungido tomo taponero desde el 2016. De su parte, Robles salvó 23 juegos en el 2019, antes de perder ese rol el año pasado.

Ese tipo de flexibilidad quizás no haya sido bien recibido en años anteriores, cuando los equipos tenían la tendencia de designar a un cerrador. Pero bajo Baldelli y Johnson, así se han hecho las cosas en el bullpen de Minnesota y hasta los veteranos fuera de la organización, como Colomé, están conformes con eso.

“No me estoy preocupando por eso ahora mismo”, dijo Colomé. “Para ser sincero, no tengo problemas con eso tampoco. Vengo a un equipo que hace las cosas distinto a en otros lugares. No tengo eso en mente, de que tengo que ser cerrador o no. Simplemente estoy tratando de ayudar al equipo a ganar. Éste es un equipo bueno y es un buen lugar para estar. Ésa es mi mentalidad ahora mismo”.