Minnesota se resiste a incluir a D’Angelo Russell en las ofertas por Ben Simmons

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Desde que aparecieron los primeros rumores acerca del interés de los Timberwolves en Ben Simmons, no han sido pocos quienes han hablado acerca de un posible intercambio del australiano por D’Angelo Russell. No obstante, esta no parece ser la intención de Minnesota. Según señala Jon Krawczynski, periodista de The Athletic, la franquicia de Mineápolis lleva todo el verano fantaseando con juntar a ambos bases con Karl-Anthony Towns y Anthony Edwards, de modo que se resisten a incluir al ex de los Nets en sus negociaciones con Philadelphia.

Este se ha convertido en un problema común para los 76ers, que se están encontrando con que ninguna franquicia parece dispuesta de momento a incluir a sus estrellas en el traspaso. Recientemente, los Kings han dejado claro que tanto De’Aaron Fox como Tyrese Haliburton están fuera de la conversación, y ahora son los Wolves quienes no parecen tener interés en desprenderse de grandes jugadores para hacerse con el australiano. Esto ha puesto a los de Pensilvania contra las cuerdas, pues, con Simmons amenazando con no presentarse al training camp, ahora mismo no se encuentran ni mucho menos en la posición dominante de las negociaciones.

Russell es un jugador que, según los rumores, no entusiasma a los 76ers, pero es al menos un hombre cuyas características le hacen encajar de forma más lógica junto a Joel Embiid. Esto es lo que ha llevado a que su nombre aparezca en numerosas cábalas, ya que incluso los salarios cuadran y el propio Krawczynski señala que Minnesota ha sido el equipo que más activamente ha perseguido a Ben. No obstante, por ahora sus intentos no han satisfecho las pretensiones de Philadelphia, y Russell podría ser la clave para desatascar las negociaciones.

Recientemente, los Timberwolves se han hecho con Patrick Beverley y Taurean Prince vía traspaso, dos jugadores que podrían ser de valiosos de cara a ejecutar el movimiento, pero no podrán traspasarlos de nuevo hasta que se cumplan dos meses de su llegada. Si los 76ers quieren que Simmons esté fuera del equipo antes de que comience el training camp, ambos hombres quedan también descartados, lo cual limita enormemente las posibilidades de dos franquicias que parecen dispuestas a entenderse pero que no tienen las herramientas necesarias para hacerlo.

Relacionado