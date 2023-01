Minnesota estaría dispuesto a cambiar a Towns en este verano

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- La temporada de los Minnesota Timberwolves se está complicando mucho más de lo esperado. El experimento interior con Karl-Anthony Towns —actualmente lesionado— y Rudy Gobert no termina de cuajar, y las últimas seis derrotas cosechadas han hundido al equipo hasta la undécima posición de la Conferencia Oeste con un récord de 16-21.

La situación es tan tensa que la propia plantilla se reunió tras la derrota ante Detroit Pistons con el objetivo de hallar una solución y reconducir el curso ahora que todavía están a tiempo. Por su parte, el técnico Chris Finch ha asegurado saber cómo atajar este bache e impulsar al equipo de regreso a puestos de playoffs. «Simplemente ser honesto con ellos. Intentar generar responsabilidad. Quizás también tenga que pensar en quién juega, cuándo y cómo», declaró el técnico en rueda de prensa.

En todo caso, la gerencia de los Timberwolves no cierra la puerta a ningún escenario y ha comenzado a especular con posibles medidas drásticas si la campaña no consigue despegar. Y una de ellas apunta a uno de los principales referentes del vestuario. Según ha informado el periodista de The Ringer, Michael Pina, en Minnesota estarían dispuestos a desprenderse de Karl-Anthony Towns si los Timberwolves no son capaces de clasificarse para los playoffs o si firman una decepcionante actuación en estos.

Después de haber firmado una extensión por el súper máximo a principios de julio —por otros cuatro años y hasta 224 millones de dólares—, Towns no puede ser traspasado hasta el verano. Así, Pina señala que cualquier cosa que no sea clasificarse para Semifinales de Conferencia será considerado un fracaso y la gerencia tomará cartas en el asunto con cambios de plantilla importantes.

A pesar de la elevada cuantía de su contrato, Towns todavía tiene 27 años y un paquete de habilidades muy interesante para diversas franquicias de la NBA. En los 21 partidos que ha disputado este curso, el número uno del draft de 2015 ha promediado unos números de 20,8 puntos, 8,2 rebotes y 5,3 asistencias.

