Minnesota escoge a Anthony Edwards en el primer pick del draft de la NBA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Timberwolves de Minnesota seleccionaron este miércoles a Anthony Edwards como el primer pick del draft de la NBA 2020.

Edwards, de 19 años, formado en la Universidad de Georgia, mide 6-5 de estatura y es comparado con jugadores como Víctor Oladipo y Dwyane Wade, con mucha capacidad atlética, la cual deberá pulir en la NBA.

Anthony Edwards celebrates going No. 1 in the #NBADraft

He has images of his late mother and grandmother, who both died of cancer, with him ❤️ pic.twitter.com/naxROsyQwb

— ESPN (@espn) November 19, 2020