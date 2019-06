Ministros apuestan a una mayor integración tecnológica en Latinoamérica

En el marco del panel “El futuro de la industria”, el secretario de Emprendedores y PYMES de Argentina, Mariano Mayer, el ministro uruguayo de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi y el viceministro de Comercio e Industria de Paraguay, Luis Llamosas, destacaron que la región debe potenciar sus intercambios en materia tecnológica.

En concreto, Moncecchi, que enfocó su presentación en la importancia de aplicar una metodología de “planeamiento hacia atrás” al diseñar políticas públicas en materia de industria, atinó que si bien a veces la competencia entre los países “tranca”, los intereses a mediano plazo son comunes, por lo que allí hay espacio para la integración.

“Uno de los objetivos de la región debería ser avanzar en este tipo de políticas conjuntas y así como dentro del Sistema de competitividad (de Uruguay) apostamos a la colaboración público-privada (…) creo que a nivel regional también tenemos que apostar hacia los intercambios detrás de intereses comunes”, opinó el ministro.

“Cuando estamos hablando de desarrollo de software podemos plantearlo como un desarrollo regional, no hay una competencia de yo te saco a vos, es decir, el beneficio es genérico”, añadió.

En la misma línea se expresó Llamosas, quien apuntó que si bien Paraguay ya mantiene intercambios con otros países de la región en ámbitos como el del Mercosur, el bloque necesita más dinamismo y su país quiere un mayor intercambio con Uruguay, Brasil y Argentina.

Por su parte, Mayer indicó que si bien las principales empresas de la región hoy se dedican a rubros tradicionales, esto cambiará rápidamente, ya que las de sectores que están en auge como la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología son cada vez más importantes para el futuro de la industria.

Asimismo, el secretario argentino señaló que, si bien en el área del software y las tecnologías existe entre los países cierta reticencia a firmar acuerdos relativos a las patentes y la propiedad intelectual, hay ejemplos de empresas “del Mercosur” como Mercadolibre que con su éxito prueban que la integración es posible.

“Esos son casitos o casotes que muestran la integración que más me gusta a mí que no es solo una integración comercial sino una integración productiva, tecnológica. Es posible, los emprendedores de alguna manera están rompiendo esas barreras que a veces la política no logra superar”, afirmó.

“Necesariamente tenemos que pensar en el sector de tecnologías y de servicios basados en el conocimiento a nivel regional y de Latinoamérica porque está sucediendo, entonces si no lo aprovechamos somos unos giles (tontos)”, concluyó.

El I Encuentro Iberoamericano de Convergencia Empresarial, celebrado los días 20 y 21 de junio en Montevideo fue organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) y auspiciado por la agencia Uruguay XXI, y reunió a representantes de organismos internacionales, autoridades y empresarios de Iberoamérica.